Büyük Hasbahçe Mahallesi Köşk Yolu Caddesi ve 611. Cadde üzerinde bulunan binalar, toprak kayması riski sebebiyle tahliye edilirken, bölgedeki giriş ve çıkışlar bariyerlerle kapatıldı.
Yetkililer, can güvenliğini sağlamak amacıyla hızlı bir şekilde önlem alırken, yapılacak çalışmaların AFAD yetkililerinin hazırlayacağı rapor doğrultusunda başlatılacağı bildirildi. Mahalle sakinleri gelişmeleri yakından takip ederken, ekiplerin bölgede incelemeleri sürüyor.
TAHLİYE KARARI VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
Toprak kayması riski altındaki binaların tahliyesi hızla tamamlanırken, bölgedeki güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkarıldı. Ekipler, vatandaşların can güvenliğini korumak için gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.
Vatandaşların güvenlik şeritlerine ve uyarılara riayet etmeleri konusunda çağrıda bulunuldu. (Hatice NERGİZ)