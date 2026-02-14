Alanya’da etkili olan aşırı yağış sonrası Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Sokak’ta meydana gelen toprak kayması nedeniyle 3, 4 ve 5 katlı toplam 7 bina güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Alanya’da günlerdir aralıklarla devam eden sağanak yağış, bu kez Küçükhasbahçe Mahallesi Benliler Sokak’ta heyelana yol açtı. Öğleden sonra zeminde oluşan kayma ve çatlaklar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan ilk teknik incelemede, risk altında olduğu değerlendirilen toplam 7 bina tedbir amacıyla tahliye edildi.

CAN KAYBI YA DA YARALANMA YOK

Yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir yıkım, can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Binalarda yaşayan vatandaşlar kontrollü şekilde dışarı çıkarılırken, çevrede güvenlik çemberi oluşturuldu. Özellikle son günlerde artan yağışın, zemindeki su doygunluğunu artırarak Alanya Küçükhasbahçe Mahallesi heyelan riskini tetiklediği değerlendiriliyor.

Bir apartman sakini, “Duvarlarda çatlak fark ettik, kısa sürede herkes dışarı çıktı” sözleriyle yaşanan kısa süreli paniği anlattı.

KAYMAKAM ÖZTÜRK SAHADA KOORDİNASYON SAĞLADI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, heyelan bölgesine giderek çalışmaları yerinde takip etti. Tahliye edilen vatandaşlarla birebir görüşen Öztürk, geçmiş olsun dileklerini iletti ve teknik ekiplerden detaylı bilgi aldı. Vatandaşların geçici barınma ve temel ihtiyaçlarının karşılanması için sürecin yakından takip edildiği bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda, evlerinden çıkan ailelerin misafirhanelere yerleştirilmeye başlandığı açıklandı. Özellikle çocuklu aileler için öncelikli planlama yapıldığı öğrenildi.

BÖLGEDE TEKNİK İNCELEME SÜRÜYOR

Heyelan riski bulunan alanda jeolojik ve zemin etüt çalışmaları devam ediyor. Uzman ekipler, yeni bir kayma ihtimaline karşı ölçüm ve gözlem yapıyor. Bölge sakinlerinden resmi açıklamalar dışında yapılan paylaşımlara itibar etmemeleri istendi.

Yağmur dinse de toprak henüz tam olarak oturmuş değil. Süreç birkaç gün daha dikkatle izlenecek gibi…

İncelemelere İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, Antalya AFAD Şube Müdürü Abdullah Okunmuş ve Küçükhasbahçe Mahalle Muhtarı Hilmi Sezen de katıldı.