ALANYA’DA 137 ekip, 414 personel ve 177 araç ile olumsuzluklara karşı aralıksız mücadele veriyor. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yağışların ikinci gününde de çalışmaları ve faaliyetleri yerinde inceleyerek kurumlar arası koordinasyonu sağlamak amacıyla sahadaydı.

İlk olarak su birikintisi nedeniyle ulaşıma kapanan Değirmendere Mahallesi, Kadıpınarı mevkii, sonrasında heyelan meydana gelen Asmaca Mahallesi ve Dim Karakütük mevkii yollarında incelemelerde bulunan Kaymakam Öztürk, yolların son durumu hakkında Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, DSİ, Karayolları ve ilgili birimlerden bilgi aldı ve yapılacak çalışmaları değerlendirdi. Ardından Mahmutseydi Mahallesi'ne geçen Öztürk, yetkililerden sahadaki son durum hakkında bilgi alarak, günün sonunda ise Dimçayı vadisinde yapılan çalışmaları inceledi.



İLÇE GENELİNDE 33 İHBAR GELDİ



Alanya Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “İlçe geneli başta olmak üzere 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve yerel yönetimlerin çözüm masalarına 33 ihbar geldi. Ulaşan ihbarlara ekipler tarafından hızla müdahale edildi. Şu ana kadar meydana gelen olaylarda can kaybı veya yaralanma meydana gelmedi” denildi.



DİM BARAJI İÇİN GEREKLİ TEDBİRLER ALINIYOR



Açıklamanın devamında, “DSİ Müdürlüğü tarafından alınan kararlar doğrultusunda Dim barajındaki doluluk oranlarının çok yüksek seviyelere ulaşmasından dolayı, kontrollü su salma işlemleri gerçekleştirilmişti. 13 Şubat 2026 saat 16.30 itibarıyla alınan güncel verilere göre; Dim Çayı Barajı'nda su seviyesi 167.54 metreye ulaşmış olup, kalan boş hacim 11.5 milyon metreküp (11.5 hm³) olarak ölçülmüştür. Dolu savağın çalışacağı maksimum yüksekliğin 170 metre olması ve barajdaki doluluk oranının çok yüksek seviyelere ulaşması sebebiyle, suyun güvenli tahliyesi için yine DSİ tarafından alınan karar doğrultusunda barajdan kontrollü su salımı gerçekleştirilmektedir. Olası riskleri minimuma indirmek ve vatandaşların güvenliğini sağlamak adına Kriz Masası tarafından alınan karar ile Dim Barajı'nın çıkışından aşağı yönlü piknik tesislerinin sonuna kadar olan bölge giriş-çıkışlara kapatıldı. İlçemiz genelinde devam eden şiddetli yağışlardan dolayı meydana gelebilecek sel ve su baskını risklerine karşı, özellikle Dim Çayı ve çevresindeki yerleşim yerlerinde (Tosmur ve Kestel mahallelerini kapsayan bölgeler) ikamet eden vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği en büyük önceliğimizdir. Bu hassasiyetle, bu bölgelerde bulunan olası risklere karşı tamamen tedbir amacıyla; binaların bodrum, zemin, katlarında oturan vatandaşlarımızın ikinci bir duyuruya kadar bu katlarda bulunmamaları ve geçici süreliğine güvenli alanlara geçmeleri büyük önem arz etmektedir. Konu ile ilgili Alanya Belediyesi, emniyet ve jandarma birimleri vatandaşlarımıza gerekli anons ve uyarılarda bulundular. Ayrıca barınma ihtiyacı olan vatandaşlarımız kaymakamlığımız Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonuyla kamu misafirhaneleri ve otellere yerleştirilmeye başlandı. Süreçle ilgili olarak kamu kurumlarımız tarafından yapılacak olan anons, uyarı ve duyuruların tüm halkımız tarafından hassasiyetle takip edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.