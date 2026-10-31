Kızının yaşadığı eve giderek tartışma çıkardı

Olay, 30 Ekim akşam saatlerinde Ankara’nın Mamak ilçesine bağlı Bahçeleriçi Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre B.K. isimli baba, 19 yaşındaki kızı E.K.’nin birlikte yaşadığı 53 yaşındaki E.O.’nun evine gitti. Burada baba ile E.O. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen tartışmanın ardından B.K., yanında bulunan silahla kızına ve E.O.’ya ateş açtı. Kurşunların hedefi olan iki kişi de olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cinayetin ardından ortaya çıkan ayrıntı dehşete düşürdü

Çifte cinayetin ardından ortaya çıkan bilgiler, olayın vahametini daha da artırdı.

Hayatını kaybeden 19 yaşındaki E.K.’nin hamile olduğu öğrenildi. Genç kadın ile birlikte yaşadığı 53 yaşındaki E.O.’nun aynı iş yerinde çalıştıkları belirlendi.

Öte yandan E.O.’nun evli ve çocuk sahibi olduğu bilgisine ulaşıldı. Genç kadın ile erkek arasındaki 34 yaş farkı da olayın dikkat çeken ayrıntıları arasında yer aldı.

İki kişiyi öldürdü, ardından kayıplara karıştı

Silahlı saldırının ardından olay yerinden kaçan B.K.’nin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti.

Güvenlik güçleri, şüphelinin bulunmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, baba ile 53 yaşındaki E.O. arasında çıkan tartışmanın nedeni henüz netlik kazanmadı.

31 Ekim sabahı itibarıyla şüphelinin yakalandığına ilişkin doğrulanmış bir açıklama bulunmazken, çifte cinayetle ilgili soruşturma devam ediyor.