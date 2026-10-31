Dünyanın en güçlü sporcularının kıyasıya mücadele ettiği Strongman Champions League, Alanya'da bir kez daha büyük bir heyecana sahne oldu. İlk kez 2019 yılında Alanya'da düzenlenen ve bu yıl kentte beşincisi gerçekleştirilen organizasyon, yerli ve yabancı sporseverlerden yoğun ilgi gördü.

Toplam 13 ülkede düzenlenen 16 yarıştan oluşan uluslararası serinin 15. ayağı olan yarı final mücadelesi Alanya'da gerçekleştirildi. Yarışmacılar, iki hafta sonra Güney Afrika'da düzenlenecek büyük final öncesinde avantaj elde edebilmek için kıyasıya yarıştı.

TOROSLAR'IN DEV MERMERLERİ HAVAYA KALKTI

Organizasyonda 10 ülkeden 14 sporcu mücadele ederken Türkiye'yi 3 sporcu temsil etti. Yarışmanın en zorlu ve dikkat çekici etaplarından biri olan mermer blok kaldırma mücadelesinde sporcular, güçlerini ve dayanıklılıklarını ortaya koydu.

Etapta kullanılan dev mermer blokların Alanya'daki taş ocaklarından ve Toros Dağları'ndan özel olarak çıkarılması, organizasyona ayrı bir anlam kattı. Sporcuların ağır mermer blokları kaldırmak için verdiği mücadele, izleyiciler tarafından ilgiyle takip edildi.

'ALANYA'NIN GÜZELLİKLERİ 100 ÜLKEDE EKRANLARA GELİYOR'

Organizasyonun düzenleyicilerinden Şükrü Cimrin, yarışların Alanya ve Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından büyük önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Strongman yarışlarını Alanya'da ilk kez 2019 yılında düzenlemiştik. 13 ülkede gerçekleştirilen 16 yarışlık dünya liginde şu anda 15. yarış olan yarı finali düzenliyoruz. İki hafta sonra Güney Afrika'daki finalle şampiyon belirlenecek. 10 ülkeden 14 yarışmacı mücadele ediyor ve bunların 3'ü ülkemizden. İlk etapta Toros Dağları'ndan ve Alanya'daki ocaklarımızdan çıkarılan mermer bloklar kaldırıldı.

Bu organizasyonu düzenlememizdeki en büyük amaç, yarışların 100 ülkede televizyonlardan canlı yayımlanarak milyonlarca kişiye ulaşmasıdır. Alanya'mızın ve Türkiye'mizin güzelliklerini dünyanın dört bir yanına tanıtıyoruz. Başta Alanya Belediyemiz olmak üzere tüm sponsorlarımızın katkılarıyla, imece usulüyle bu güzel etkinliği sürdürüyoruz."

BELEDİYEDEN ULUSLARARASI SPOR ORGANİZASYONLARINA DESTEK

Etkinlik alanında sporculara ve organizasyona destek veren Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak da Alanya'nın uluslararası spor organizasyonlarındaki önemli konumuna dikkat çekti.

Zavlak, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Alanya'mızın en güzel günlerinde yine çok özel bir etkinlikteyiz. Şehrimizde beşincisi düzenlenen ve Şampiyonlar Ligi kapsamında gerçekleştirilen bu organizasyona Alanya Belediyesi olarak katkı sunmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.

Alanya'mızda uluslararası düzeyde birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Birçok il ve ilçede düzenlenmeyen bu ölçekteki uluslararası spor organizasyonları, Alanya'mız için son derece kıymetlidir. Şehrimizin tanıtımına uluslararası ölçekte değer katan başta Şükrü Cimrin olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

DEV ORGANİZASYONA YOĞUN İLGİ

Elverişli hava koşullarının da etkisiyle vatandaşlar ve Alanya'da tatil yapan turistler, organizasyona yoğun ilgi gösterdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcuların güç ve dayanıklılıklarını sergilediği yarışmalar, seyircilerin coşkulu desteğiyle devam etti.

Uluslararası spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan Alanya, Strongman Champions League ile spor turizmi alanındaki tanıtım faaliyetlerine bir yenisini daha ekledi.