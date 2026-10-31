Süper Lig'in 10. haftasında yayımlanan resmi maç sonuçlarına göre, Fenerbahçe kendi sahası Kadıköy'de Göztepe'ye 2-1 mağlup oldu. İlk yarıyı önde kapatan sarı-lacivertliler, üstünlüğünü maçın sonuna kadar koruyamadı.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun sergileyen ev sahibi ekip, 45+1. dakikada Lukaku'nun asistinde Guendouzi'nin attığı golle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Ancak ikinci yarıda İzmir temsilcisinin artan baskısı maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

GÖZTEPE 3 DAKİKADA NASIL GERİ DÖNDÜ?

Maçın son çeyreğinde ataklarını sıklaştıran Göztepe, 76. dakikada Armstrong'un kaydettiği golle skora dengeyi getirdi. Bu golden yalnızca üç dakika sonra, 79. dakikada sahneye çıkan Henrique, takımına galibiyeti getiren golü ağlara gönderdi.

ZİRVE YARIŞINDA FARK AÇILIYOR MU?

Alınan bu sonucun ardından üst üste ikinci mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, 16 puanda kalarak liderin 9 puan gerisine düştü. Deplasmandan kritik bir üç puan çıkaran Göztepe ise puanını 15'e yükselterek puan tablosunda rakibine iyice yaklaştı.

Ligin 11. haftasında sarı-lacivertli ekip, Çorum FK deplasmanında puan arayacak. İzmir ekibi Göztepe ise kendi evinde Başakşehir'i konuk edecek.