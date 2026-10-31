Alanya’da ekim ayının son günlerinde etkili olan güneşli hava, sahillerde hareketliliği beraberinde getirdi. Kasım ayına saatler kala denize giren vatandaşlar ve turistler, Akdeniz’in ve güneşin tadını çıkardı.

SAHİLLERDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

Alanya sahillerinde yaşanan hareketlilik dikkat çekti. Güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar denize girerken bazıları da kumsalda güneşlenerek vakit geçirdi.

Yerli ve yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği sahillerde, ekim ayının son günlerine rağmen yaz aylarını aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Denize girenler, güneşlenenler ve sahilde yürüyüş yapanlar, sonbaharın son günlerinde güzel havanın keyfini sürdü.

KIŞ YAKLAŞIRKEN ALANYA’DA YAZ HAVASI

Türkiye’nin birçok bölgesinde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken Alanya’da güneşli havanın hâkim olması, ilçenin ılıman iklimini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kasım ayına girilirken sahillerde yaşanan hareketlilik, Alanya’da deniz keyfinin sonbaharda da devam ettiğini gösterdi. Vatandaşlar ve turistler, ekim ayının son gününü denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi.