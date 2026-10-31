Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu, bugün Olimpiyatevi'nde düzenlendi. Genel kurula Alanyalı Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu da katıldı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) mutabakatıyla düzenlenen yeni TMOK Tüzüğü, yapılan oylamanın ardından oy birliğiyle kabul edildi.

Divan Başkanlığını Perviz Aran’ın yürüttüğü Olağanüstü Tüzük Genel Kurulu’nda, Divan Başkan Yardımcılığını Nazlı Çağla Dönertaş Selcik, Katiplikleri ise Göksu Üçtaş Şanlı ve Sinan Mısırlı üstlendi.

Genel Kurul, TMOK Genel Sekreteri Neşe Gündoğan’ın saygı duruşu ve İstiklal Marşı’na davetiyle başladı. Ardından Divan Başkanı Aran, TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’ı sahneye davet ederek sözü kendisine bıraktı. TMOK Başkanı Çakır, Cumhuriyetimizin 103. yılını ve 118 yıllık TMOK’un köklü geçmişini kutlayarak başladığı konuşmasında, son yedi ayda hayata geçirilen projeleri, uluslararası başarıları ve güncel kurumsal iş birliklerini paylaştı. Konuşmasında yeni tüzüğün taşıdığı öneme dikkat çeken Çakır, güncellenen tüzük maddelerini Genel Kurul Üyeleri’yle paylaştı. Yapılan oylamanın ardından TMOK Tüzüğü oy birliğiyle onaylandı. Genel Kurul, TMOK Başkanı Prof. Dr. Veli Ozan Çakır’ın kapanış konuşmasıyla sona erdi.

Kurulun ardından düzenlenen 15. ve 25. Yıl Hizmet Beratı ve Rozet Takdim Töreni’nde, TMOK’ta 15 ve 25 yıllık hizmet sürelerini tamamlayan üyeler onurlandırıldı. Onurlandırılan isimler arasında Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun (TBF) Alanya Başkanı Emin Müftüoğlu da yer aldı.