ALANYA'DA şehir içi ulaşımı yakından ilgilendiren büyük altyapı ve üstyapı projesinde geri sayım sona eriyor. Atatürk Caddesi'nin devamında yer alan Ahmet Tokuş Bulvarı'nda 2 Kasım Pazartesi günü iş makineleri çalışmaya başlayacak. Doğal gaz hatlarından elektrik sistemlerine, kaldırımlardan bisiklet yollarına kadar birçok noktada kapsamlı değişiklik yapılacak. Özellikle sahil yolunu günlük olarak kullanan sürücülerin, çalışmaların ilerlemesine bağlı olarak yaşanabilecek trafik yoğunluğuna karşı hazırlıklı olması gerekiyor.

İLK KAZMA PAZARTESİ GÜNÜ VURULACAK

Alanya Belediyesi tarafından hazırlıkları tamamlanan Ahmet Tokuş Bulvarı 2. Etap Altyapı ve Üstyapı Yenileme Projesi, 2 Kasım 2026 Pazartesi günü başlayacak.

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye meclis salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında projenin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Geçtiğimiz yıl Atatürk Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalardan edinilen deneyimle yeni etabın daha hızlı tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Özçelik, bu kez sahil yolunun kapsamlı biçimde yenileneceğini söyledi.

ÇALIŞMALAR ALANYASPOR STORE ÖNÜNDEN BAŞLAYACAK

Açıklanan programa göre çalışmaların ilk adresi Alanyaspor Store'nin bulunduğu bölüm olacak.

Ekipler, bu noktadan Karayolları Parkı yönüne doğru ilerleyecek. Bulvarın iki tarafındaki çalışmaların sırayla gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Yenilemenin etaplar halinde yapılmasıyla güzergâh boyunca çalışmaların belirli bir düzen içerisinde sürdürülmesi amaçlanıyor.

Ancak hangi kesimlerin hangi tarihlerde trafiğe kapatılacağına ilişkin ayrıntılı bir takvim henüz açıklanmadı.

SAHİL YOLUNDA NELER DEĞİŞECEK?

Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki çalışma yalnızca asfalt yenilemesiyle sınırlı kalmayacak.

Proje kapsamında güzergâh boyunca doğal gaz bağlantılarının tamamlanması, elektrik altyapısının yenilenmesi, yol kenarlarındaki aydınlatmaların düzenlenmesi ve orta refüjdeki direklerin değiştirilmesi planlanıyor.

Bunun yanı sıra kaldırımların büyük bölümü yeniden yapılacak ve yolun üstyapısı yenilenecek.

Elektrik dağıtım firmasıyla koordineli yürütülecek çalışmaların, projenin zamanında tamamlanması açısından önemli olduğu belirtildi.

BİSİKLET YOLUNUN GÜZERGÂHI DA DEĞİŞECEK

Projenin dikkat çeken bölümlerinden biri de bisiklet yollarında yapılacak düzenleme oldu.

Özellikle işletmelerin önlerinde bisiklet kullanıcılarının karşılaştığı güvenlik sorunlarına çözüm üretilmesi hedefleniyor.

Belediyenin planına göre belirli bir noktada bisiklet yolu yeniden düzenlenerek araç geçişine olanak sağlanacak. Ardından bisiklet yolu mevcut güzergâhına bağlanacak.

Bu düzenlemeyle hem araç erişiminin hem de bisiklet kullanıcılarının güvenliğinin sağlanması amaçlanıyor.

SÜRÜCÜLERE UYARI: ULAŞIMDA AKSAMALAR YAŞANABİLİR

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, çalışmalar sırasında kent içi ulaşımda zaman zaman güçlükler yaşanabileceğini açıkladı.

Özellikle sahil yolunu kullanan sürücülerin, bölgedeki işletmelerin ve çevrede yaşayan vatandaşların yenileme sürecinden etkilenebileceği değerlendiriliyor.

Çalışmaların aşamalarına göre trafik akışında geçici düzenlemelere ihtiyaç duyulabilecek. Ancak belediye tarafından henüz kesin bir yol kapatma listesi veya alternatif güzergâh planı duyurulmadı.

Sürücülerin, pazartesi gününden itibaren yapılacak güncel trafik duyurularını takip etmeleri önem taşıyor.

HEDEF 30 NİSAN 2027

Belediyenin açıkladığı takvime göre Ahmet Tokuş Bulvarı'ndaki yenileme çalışmalarının 30 Nisan 2027'ye kadar tamamlanması hedefleniyor.

Yaklaşık altı aylık çalışma sürecinin, yağışlar ve hava koşullarına bağlı olarak değişebileceği belirtildi.

Özçelik, hedeflerinin yeni turizm sezonu başlamadan önce çalışmaları tamamlayarak sahil yolunu daha güvenli ve konforlu hale getirmek olduğunu ifade etti.

ÖZÇELİK: ÖNÜMÜZDEKİ 50 YILI DÜŞÜNÜYORUZ

Başkan Osman Tarık Özçelik, projenin yalnızca mevcut yol sorunlarını çözmek için değil, gelecekte yaşanabilecek altyapı problemlerinin önüne geçmek amacıyla hazırlandığını vurguladı.

Özçelik, çalışmaların uzun vadeli hedefini şu sözlerle anlattı:

"Bu çalışmaların amacı, önümüzdeki 50 yıl boyunca aynı altyapı sorunları nedeniyle yolların tekrar tekrar kazılmasının ve bozulmasının önüne geçmek."

Vatandaşların geçici ulaşım sıkıntılarıyla karşılaşabileceğini belirten Özçelik, çalışmalar tamamlandığında daha dayanıklı ve uzun ömürlü bir ulaşım altyapısının hizmete sunulacağını kaydetti.

DAMLATAŞ VE İSKELE CADDESİ DE YENİLENECEK

Alanya Belediyesi'nin yenileme programı Ahmet Tokuş Bulvarı ile sınırlı kalmayacak.

Damlataş ve Kuyularönü güzergâhlarında da altyapı ve üstyapı çalışmaları planlanıyor.

İskele Caddesi'nde ise altyapı sorunlarının giderilmesi, peyzaj düzenlemesi ve asfalt yenilemesinin birlikte gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Balıkçılar Pazarı'nda çöken yol bölümünün onarımı için de ihale sürecinin ardından kasım ayında çalışmalara başlanması bekleniyor.

Alanya merkezinde birden fazla noktayı kapsayan yenileme programıyla, kent içi ulaşımın uzun vadede iyileştirilmesi amaçlanıyor.