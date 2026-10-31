ALANYA'DA geçtiğimiz günlerde yolları ve bazı pazar yerlerini suyla dolduran sağanak yağışların ardından yeni bir yağışlı hava dalgası gündemde. 31 Ekim Cumartesi sabahına parçalı bulutlu bir havayla başlayan ilçede, günün ilerleyen saatlerinde bulutların yoğunlaşması ve yerel sağanakların görülmesi bekleniyor. Hafta sonu planı yapan vatandaşların değişken hava koşullarına karşı hazırlıklı olması öneriliyor.

ALANYA'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan değerlendirmeye göre Alanya'da bugün hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

Öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, hava sıcaklığının en yüksek 24, en düşük 17 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Saatlik hava tahminlerinde ise yağış olasılığının özellikle 16.00'dan sonra yükseldiği, 17.00 ile 18.00 saatleri arasında yağmur geçişlerinin görülebileceği belirtiliyor.

PAZAR GÜNÜ DE YAĞIŞ BEKLENİYOR

1 Kasım Pazar günü de Alanya'da yağış ihtimali devam edecek. Gün içerisinde sıcaklığın 20-23 derece aralığında seyretmesi beklenirken, sabahın erken saatlerinde ve öğleden sonra yerel yağmur geçişleri görülebilecek.

Özellikle hafta sonunu dışarıda geçirmek isteyen vatandaşların hava tahminlerini takip etmeleri önem taşıyor.

YENİ HAFTADA HAVA NASIL OLACAK?

2 Kasım Pazartesi günü Alanya'da çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıkların 23-24 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, gün içerisinde kısa süreli yağış ihtimali bulunuyor.

3 Kasım Salı günü ise gök gürültülü sağanak ihtimali yeniden gündeme gelecek. Gün içerisinde yerel yağışlar beklenirken, akşam saatlerinde yağış olasılığının artabileceği tahmin ediliyor.

SU BASKINLARINA KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Alanya'da geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluşmuş, günlük yaşam olumsuz etkilenmişti.

Yeni yağış tahminleri nedeniyle özellikle su birikmesine yatkın bölgelerde yaşayan vatandaşların ve sürücülerin dikkatli olmaları gerekiyor. Yağış anında görüş mesafesinin azalabileceği, kayganlaşan yollarda ulaşımın zorlaşabileceği değerlendiriliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 31 Ekim tarihli bölgesel bülteninde Alanya için ayrıca yayımlanmış güncel bir meteorolojik uyarı bulunmuyor. Bununla birlikte hava tahminlerinin gün içerisinde değişebileceği belirtiliyor.