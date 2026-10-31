Ocak ayındaki zirvesinin ardından yüzde 28'i aşan değer kaybı yaşayan altın piyasasında, uzun vadeli yeni tahminler dikkat çekiyor. CNN Türk'ün aktardığına göre, küresel bir emtia kuruluşu 2027 yılının ilk çeyreğinde ons altının yeniden 5 bin dolar seviyesine ulaşarak yaklaşık yüzde 25 oranında değer kazanacağını öngörüyor.

DÜŞÜŞÜN ARKASINDAKİ TEMEL NEDEN

Uzman Dr. Elif Kaya'nın değerlendirmelerine göre, mevcut sert düşüş piyasa dinamikleri açısından olağan bir düzeltme hareketi olarak görülüyor. 2022 yılında Rusya'nın varlıklarının dondurulmasıyla birlikte dünya genelindeki merkez bankalarının panik havasıyla yoğun altın alımına yönelmesi, fiyatlarda hızlı bir ivmelenme yaratmıştı. Yaşanan bu rekor yükselişlerin ardından gelen kâr satışları ve nakit ihtiyacına bağlı çıkışlar, altındaki mevcut değer kaybının temelini oluşturuyor.

ABD SEÇİMLERİ VE 5 BİN DOLAR SENARYOSU

Piyasaların yüzde 70 oranında ağırlık verdiği 5 bin dolar senaryosu, doğrudan ABD'deki kasım ara seçimlerine ve Orta Doğu'daki gelişmelere dayanıyor. Beklentiler, Donald Trump'ın siyasi güç kaybetmesi ve Demokratların etkisini artırmasıyla bölgede bir müzakere sürecinin başlayacağı yönünde. Bu siyasi tablonun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatlarında gerileme, enflasyonist baskıda azalma ve faiz indirimleriyle birlikte altına yönelik talebin yeniden canlanması bekleniyor.

YATIRIMCILAR HANGİ STRATEJİYİ İZLEMELİ?

Piyasadaki olumlu senaryonun tersine dönme ihtimaline karşı yatırımcıların temkinli olması gerektiği vurgulanıyor. Ara seçimlerden çıkabilecek sürpriz bir sonuç veya çatışmaların şiddetlenmesi, altın piyasasındaki beklentileri tamamen değiştirebilir. Bu ihtimaller ışığında, riski dağıtmak amacıyla sepet yatırım modelinin uygulanması ve portföy çeşitlendirmesine gidilmesi öneriliyor. Kısa vadede dalgalanmalar sürse de, uzun vadeli projeksiyonlarda altının yeniden yükseliş trendine gireceği beklentisi gücünü koruyor.