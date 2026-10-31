Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2025 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları, Alanya'nın farklı şehirlerden gelen insanların buluşma noktası olduğunu bir kez daha gösterdi.

İlçenin nüfusu 2024 yılında 361 bin 873 kişi olarak açıklanırken, 2025 yılı sonunda 371 bin 547'ye yükseldi. Böylece Alanya'nın nüfusu bir yılda 9 bin 674 kişi arttı.

ALANYA'DA YAŞAYANLARIN ÇOĞUNLUĞU BAŞKA İLLERE KAYITLI

Nüfus verileri üzerine yapılan yerel araştırmaya göre Alanya'da yaşayan yaklaşık 158 bin kişinin nüfus kütüğü Antalya'ya kayıtlı.

Buna karşılık yaklaşık 175 bin kişinin nüfus kaydı Türkiye'nin diğer illerinde bulunuyor. İlçede ayrıca yaklaşık 38 bin 500 yabancı uyruklu yerleşik yaşıyor.

Bu tabloya göre Alanya'da başka illerin nüfusuna kayıtlı vatandaşların sayısı, Antalya nüfusuna kayıtlı vatandaşlardan daha fazla.

Ancak Antalya kütüğüne kayıtlı olanların tamamının Alanyalı olduğu söylenemiyor. İlçe bazında kesin bir sonuca ulaşabilmek için doğrudan Alanya nüfus kütüğüne kayıtlı kişilerin sayısının bilinmesi gerekiyor.

ALANYA'DA EN ÇOK KONYALILAR YAŞIYOR

Antalya dışındaki iller arasında Alanya'da en fazla nüfusa sahip olan şehir Konya oldu.

Yerel araştırmada paylaşılan verilere göre Alanya'da nüfus kütüğü Konya'ya kayıtlı 13 bin 821 kişi yaşıyor.

Konya'yı 10 bin 759 kişiyle Hatay, 7 bin 315 kişiyle Kahramanmaraş ve 7 bin 145 kişiyle Mersin takip ediyor.

İÇ ANADOLU'DAN ALANYA'YA YOĞUN YERLEŞİM

Bölgesel dağılıma bakıldığında, Antalya dışındaki illerden Alanya'ya yerleşenler arasında İç Anadolu Bölgesi öne çıkıyor.

Araştırmaya göre İç Anadolu illerine kayıtlı yaklaşık 49 bin 600 kişi Alanya'da yaşıyor.

Güneydoğu Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu, Marmara ve Ege bölgelerinden gelen vatandaşlar da ilçenin nüfus yapısında önemli bir yer tutuyor.

ALANYA'NIN NÜFUSU 371 BİNİ AŞTI

TÜİK'in son yıllık verilerine göre Alanya'nın nüfusu 371 bin 547 kişiye ulaştı.

Nüfusun 187 bin 937'sini erkekler, 183 bin 610'unu kadınlar oluşturuyor.

İlçenin en kalabalık mahallesi ise 51 bin 222 kişiyle Mahmutlar oldu. Mahmutlar'ı Oba, Cikcilli, Konaklı ve Avsallar takip etti.

TURİZM SEZONUNDA NÜFUS DAHA DA HAREKETLENİYOR

Alanya'nın resmî nüfusu, ilçede yıl sonunda kayıtlı olarak ikamet eden kişileri gösteriyor.

Turizm sezonunda ilçeye gelen yerli ve yabancı ziyaretçiler ise bu rakamın dışında kalabiliyor. Bu nedenle özellikle yaz aylarında Alanya'da bulunan insan sayısı, resmî yerleşik nüfustan farklılık gösterebiliyor.

Ortaya çıkan tablo, Alanya'nın yalnızca bir turizm merkezi değil, Türkiye'nin farklı bölgelerinden insanların yerleşmek için tercih ettiği bir ilçe olduğunu da gösteriyor.