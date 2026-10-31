Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Muğla genelinde pazar günü başlayacak olan sağanak yağışların üç gün boyunca etkili olması bekleniyor. Bölge halkı, metrekareye 100 kilograma kadar düşebilecek yağışlara karşı uyarıldı.

Pazar günü öğle saatlerinde 21 ile 50 kilogram seviyelerinde başlayacak olan yağışların, akşam saatlerinden itibaren şiddetini artırması öngörülüyor. Pazartesi ve salı günleri de aralıklarla devam edecek olan yağış miktarının yerel olarak 51 ile 100 kilograma ulaşacağı tahmin ediliyor.

RİSKLERE KARŞI ACİL TEDBİR ÇAĞRISI

Meteoroloji Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi, artan yağış şiddetiyle birlikte yaşanabilecek olumsuzlukları detaylandırdı. Yapılan duyuruda sel, su baskını ve heyelan gibi afetlerin yanı sıra ulaşımda ciddi aksamalar yaşanabileceği aktarıldı.

HORTUM VE DOLU TEHLİKESİNE DİKKAT

Hortum, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi ani gelişen meteorolojik olayların da yağış anında kuvvetli rüzgarla birlikte görülebileceği vurgulandı. Vatandaşların ve ilgili kurumların üç gün sürecek bu alarm durumunda can ve mal güvenliği için teyakkuzda kalması gerektiği bildirildi.