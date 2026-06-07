Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan "Daha 17" adlı yeni televizyon dizisi, yayın hayatına rekor bir başlangıç yaptı. Kanal tarafından paylaşılan verilere göre, dizinin ilk bölümü sadece üç gün içerisinde 10,3 milyon izlenme sayısına ulaşarak Türkiye çapında önemli bir rekora imza attı.

Yönetmenliğini Emre Kabakuşak'ın üstlendiği yapım, yetiştirme yurtlarında büyüyen 17 yaşındaki Aras karakterinin hikayesini merkeze alıyor. Genç oyuncu Çağan Efe Ak'ın canlandırdığı Aras'ın, yıllardır ayrı düştüğü kardeşini bulmak için verdiği mücadele izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Çekimleri Bodrum'un dikkat çeken manzaraları eşliğinde gerçekleştirilen dizi, genç yetenekler ile tecrübeli isimleri aynı projede buluşturuyor.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yapımcılığını Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yürüttüğü projenin oyuncu kadrosu oldukça geniş tutuldu. Dizide Nesrin Cavadzade, Armağan Oğuz, Ceren Ayruk, Ata Yaşat, Dilara Aksüyek ve Çağdaş Onur Öztürk gibi bilinen isimler yer alıyor. Ayrıca Melis Babadağ, Bülent Seyran, Cemal Toktaş ve Hakan Meriçliler de kadroda öne çıkan diğer oyuncular arasında bulunuyor.

10 MİLYON BARAJI NEDEN ÖNEMLİ?

Türkiye'de televizyon dizilerinin dijital platformlardaki ve sosyal medyadaki ilk bölüm izlenme oranları, projenin uzun vadeli başarısı için kritik bir gösterge kabul ediliyor. Üç gün gibi kısa bir sürede 10 milyon barajının aşılması, hem televizyon reytinglerine hem de dizinin uluslararası satış potansiyeline olumlu yansıması beklenen nadir bir istatistik olarak değerlendiriliyor. İzleyicinin projeye olan bu hızlı adaptasyonu, sektördeki rekabet standartlarını da yeniden belirliyor.

İlk bölümüyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başaran Daha 17, serüvenine hız kesmeden devam ediyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümü, bu akşam saat 20.00'de Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.