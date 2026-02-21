Süper Lig'de tehlike çanlarının çaldığı iki ekip, RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Son haftalarda aldığı kötü sonuçların ardından Radomir Djalovic ile yollarını ayıran ve sahaya geçici teknik direktör Muhammed Türkmen yönetiminde çıkacak olan Kayserispor, evinde kazanarak nefes almak istiyor. Devre arasında göreve gelen Sami Uğurlu ile toparlanma sürecine giren Antalyaspor ise deplasmandan puan veya puanlarla dönerek alt sıralarla aradaki puan farkını açmayı hedefliyor.

Kayserispor - Antalyaspor Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Kayseri'de oynanacak olan haftanın kritik mücadelesi, 22 Şubat 2026 Pazar günü (yarın) gerçekleştirilecek. Gündüz kuşağında oynanacak mücadelenin ilk düdüğü saat 13:30'da çalacak.

Kritik Maç Hangi Kanalda Yayınlanacak?

Futbolseverler, Süper Lig'in bu önemli alt sıra hesaplaşmasını yayıncı kuruluş beIN Sports 1 ekranlarından şifreli ve naklen izleyebilecekler. Maçın canlı skor takibi ve önemli anları anlık olarak haberimizde olacak.

Takımların Muhtemel 11'leri

İki takımın da sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacağı maç öncesi teknik heyetlerin planları netleşiyor. Sakat ve cezalı durumlarına göre sahaya çıkması beklenen 11'ler şu şekilde:

Kayserispor (Muhtemel 11): Bilal Bayazit, Gökhan Sazdağı, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Kartal Kayra Yılmaz, Bourabia, Boa Morte, Cardoso, Mane, Nazon. Ernest Muçi’den kariyer rekoru İçeriği Görüntüle

Antalyaspor (Muhtemel 11): Kenan Piric, Mert Yılmaz, Veysel Sarı, Kelven, Güray Vural, Erdal Rakip, Kaluzinski, Townsend, Safuri, Larsson, Gaich.

Maçın Önemi ve Teknik Adam Faktörü

Kayserispor'da sportif direktörlükten takımın başına geçen Muhammed Türkmen'in takıma vereceği reaksiyon merakla bekleniyor. Antalyaspor cephesinde ise Sami Uğurlu'nun hücum ağırlıklı 4-3-3 sistemi, Kayserispor'un savunma zaaflarını değerlendirmek üzerine kurulu olacak. Ligin 17. sırasında yer alan ev sahibi için bu maç adeta bir "tamam mı, devam mı" niteliği taşıyor.