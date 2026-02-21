Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)- BARTIN'da 1'inci Amatör Lig'de Arıt Kayadibispor-Ulus Çınarspor maçının uzatmaları oynandığı sırada saha içinde çıkan kavgada Arıt Kayadibispor'dan bir oyuncu yaralandı. Tekmelerin ve yumrukların havada uçuştuğu kavga cep telefonu ile görüntüledi.

Bartın 1'inci Amatör Lig mücadelesinde Ulus Çınarspor, deplasmanda bugün, Arıt Kayadibispor'la Ömertepesi Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi. Maçın 90+2'nci dakikası Arıt Kayadibispor'un 2-1 üstünlüğü ile devam ettiği sırada, saha içinde futbolcular arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada Arıt Kayadibisporlu bir oyuncu yaralandı. Kaşı açılan oyuncu sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaşanan olayların ardından Arıt Kayadibispor'dan 3 futbolcu, Ulus Çınarspor'dan 7 futbolcu ve 1 antrenör kırmızı kart gördü. Maç, hakem tarafından tatil edilirken, kavga anı cep telefonu ile kaydedildi. (DHA)