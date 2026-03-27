Antalya Kaleiçi’nde bir şikayetle başlayan “müstehcen heykel” tartışması, tüm esnafı etkileyen denetimlere dönüştü. Sezon öncesi yapılan uygulama tepki çekiyor.

Antalya’nın turistik kalbi Kaleiçi’nde yaşanan bir “müstehcen heykelcik” şikayeti, beklenmedik şekilde tüm bölgeyi etkileyen geniş çaplı bir denetime dönüştü. Uzun süredir uygulanmadığı belirtilen Koruma Kurulu kararı, bir anda devreye alındı ve esnafın tente ile stantları kaldırılmaya başlandı.

HER ŞEY BİR HEYKEL TARTIŞMASIYLA BAŞLADI

Olayın çıkış noktası, Hesapçı Sokak’taki iki işletme arasında yaşanan anlaşmazlık oldu. Hediyelik eşya satan bir işletmenin sokakta sergilediği ve “bereket tanrısı figürleri” olarak adlandırılan ürünler, karşı dükkân tarafından şikayet edildi.

Şikayetçi esnaf, özellikle çocukların yoğun olduğu bir bölgede bu tür objelerin sergilenmesini uygun bulmadığını belirterek konuyu resmi makamlara taşıdı. Küçük bir tartışma… ama büyümesi uzun sürmedi.

CİMER VE BELEDİYE DEVREYE GİRDİ

İddialara göre yapılan uyarılara rağmen stant ve ürün teşhiri devam edince konu CİMER, Muratpaşa Belediyesi ve Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletildi.

Ardından sadece tek bir işletme değil, Kaleiçi genelinde kapsamlı denetim başlatıldı. Zabıta ekipleri sahaya indi, sokaklara taşan tüm unsurlar kaldırılmaya başlandı.

TENTE VE STANTLAR SÖKÜLDÜ

Kurul kararı doğrultusunda; tente, gölgelik, masa-sandalye, tezgah ve ürün teşhir alanları tek tek kaldırıldı. Özellikle dar sokaklarda yoğun kullanılan bu alanların kaldırılması, bölgenin görüntüsünü bir anda değiştirdi.

Sabah dükkanı açtığında önündeki alanı bulamayan esnaf var. Ne yapacağını şaşıran da…

ESNAF İKİYE BÖLÜNDÜ

Şikayette bulunan esnaf Fatih Gökçe, sorunun yalnızca bir ürünle ilgili olmadığını belirterek “Sokak işgali artık tahammül edilemez noktaya geldi” dedi.

Diğer tarafta yer alan hediyelik eşya satıcısı Mustafa Kızılkaya ise tepki gösterdi:

“Benim ne satacağıma komşum karar veremez. Bu ürünler turistik her yerde var”

İki farklı bakış açısı… aynı sokak.

SEZON ÖNCESİ MÜDAHALE TEPKİ ÇEKTİ

Kaleiçi esnafının büyük bölümü ise uygulamanın zamanlamasına tepkili. Turizm sezonu öncesinde yapılan müdahalenin işleri doğrudan etkilediğini söylüyorlar.

Bazı işletmeler, tente ve stantların kaldırılmasıyla sokakların cazibesini kaybettiğini ve turist ilgisinin düşebileceğini dile getiriyor.

Yani mesele sadece bir heykel değil. Geçim meselesi biraz da.

KURUL KARARI NE GETİRİYOR?

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun kararına göre Kaleiçi’nde yeni düzen şu şekilde olacak:

Tenteler sadece bina cephesine sabitlenecek

Sokak üzerine taşan uygulamalara izin verilmeyecek

Renkler krem ve bordo tonlarıyla sınırlandırılacak

Tente sistemleri açılır-kapanır olacak

Yeni uygulamalar için belediyeler proje hazırlayıp kurul onayı alacak

Karar net. Ama uygulanma şekli tartışılıyor.

Şimdi gözler hem belediyede hem de kurulda. Çünkü bu iş burada bitmiş gibi durmuyor…