ALANYA’NIN Konaklı Mahallesi’nde uzun yıllardır gece hayatının önemli noktalarından biri olan Club Summer Garden, yaz sezonundaki etkinlikleriyle eğlence severleri ağırlamaya devam ediyor. Farklı müzik tarzlarını ve DJ performanslarını ziyaretçileriyle buluşturan mekanın sahnesinde yer alan DJ Airsan da performanslarıyla dikkat çekiyor.

Sezon boyunca farklı tarihlerde DJ kabinine geçen Airsan, özellikle çarşamba gecelerinde hazırladığı setlerle gecenin temposunu yükseltiyor. Hareketli parçaları peş peşe çalan DJ Airsan’ın performanslarına dans pistindeki eğlence de eşlik ediyor.

ÇARŞAMBA GECELERİ TEMPO YÜKSELİYOR

Club Summer Garden’da çarşamba gecelerinin dikkat çeken isimlerinden biri haline gelen DJ Airsan, müzik seçkileri ve sahne enerjisiyle eğlenceyi gece boyunca sürdürüyor. Yerli ve yabancı müzik tutkunlarını aynı dans pistinde buluşturan performanslar, yaz gecelerine renk katıyor.

Turizm sezonunun hareketliliğiyle birlikte farklı ülkelerden Alanya’ya gelen tatilcilerin de ilgi gösterdiği mekanda, müzik programları sezon boyunca devam ediyor.

MÜZİĞE IŞIK VE SAHNE ŞOVLARI EŞLİK EDİYOR

Club Summer Garden’da eğlence yalnızca DJ performanslarıyla sınırlı kalmıyor. Müzikle uyumlu ışık gösterileri ve farklı sahne şovları da gecenin atmosferini tamamlıyor. DJ Airsan’ın setleri sırasında dans pistindeki hareketlilik artarken, görsel şovlar da programa eşlik ediyor.

ALANYA GECELERİNE ENERJİ KATIYOR

Konaklı’da yer alan Club Summer Garden, sezon boyunca konuk ve resident DJ’leri müzikseverlerle buluşturmayı sürdürüyor. DJ Airsan da enerjik performanslarıyla mekanın yaz programında öne çıkan isimler arasında yer alıyor.

Müzik, dans ve sahne gösterilerinin bir araya geldiği gecelerde eğlence sabahın ilk saatlerine kadar sürerken, Club Summer Garden yaz sezonunda Alanya gece hayatındaki hareketliliğin adreslerinden biri olmayı sürdürüyor.