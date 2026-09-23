ALANYA’NIN Tepe Mahallesi’nde yapımı devam eden TOKİ konutları şantiye sahası, kış mevsiminin yaklaşması ve yağışların başlamasıyla birlikte yeniden krizin odağı haline geldi. Yamaç arazide yürütülen çalışmalarda kazılan toprak ve hafriyat alanlarında herhangi bir güvenlik tedbiri, istinat duvarı ya da yeterli drenaj kanalı bulunmaması, yağan ilk yağmurlarla birlikte ulaşımı kilitledi.

YAĞMUR KANALLARI TIKANDI, YOLLAR ÇAMURA GÖMÜLDÜ

Bölgedeki yağmur suyu kanallarının tıkalı ve denetimsiz kalması nedeniyle, yamaçtan süzülen yağmur suları çamurlu toprağı ve hafriyat atıklarını doğrudan ana yola taşıdı. Yolların su ve çamur katmanıyla kaplanması sonucu özellikle motosiklet ve araç geçişleri imkansız hale gelirken, mahalle sakinleri sürüş güvenliğinin tamamen ortadan kalktığını ifade ediyor.

GEÇEN YILKİ KABUS TEKRAR MI EDİYOR?

Geçtiğimiz kış aylarında Alanya genelinde etkili olan şiddetli sağanak yağışlar sırasında, aynı bölgede zemin yumuşaması nedeniyle yollarda derin çökmeler yaşanmış; dağdan ve şantiyeden sürüklenen kaya parçaları ile taşlar yollara dökülerek büyük heyelan tehlikesi yaratmıştı. Geçen yıl yaşanan bu acı tecrübelere ve tehlikelere rağmen yüklenici firma ve yetkililerin bu yıl da yağışlar öncesinde altyapı ve güvenlik önlemi almaması tepkileri artırdı.

OKUL YOLUNDA TEHLİKELİ MESAİ!

TOKİ inşaat sahasının hemen alt ve yakın çevresinde ilkokul ve ortaokulların yer alması tedirginliği katlayarak artırıyor. Her gün yüzlerce öğrencinin, velinin ve servis aracının kullandığı bu güzergahta; yol kenarlarında kontrolsüzce duran sac paneller, inşaat malzemeleri, çamur birikintileri ve yamaçtan kopma riski bulunan kaya parçaları olası bir felakete adeta davetiye çıkarıyor.

MAHALLE MUHTARINDAN YETKİLİLERE ACİL ÇAĞRI

Bölgedeki vahim tablo karşısında harekete geçen Tepe Mahallesi Muhtarı İlyas Kocaman, yaşanan ulaşım çilesi ve güvenlik zafiyeti üzerine yetkili kurumlara acil müdahale çağrısında bulundu. Geçen yılki şiddetli yağmurlarda yolun çöktüğünü, yukarılardan kopan kaya ve taş parçalarının yola saçılarak facianın eşiğinden dönüldüğünü hatırlatan muhtar, mevcut durumda yağmur kanallarının dolduğunu ve tıkanıklık sebebiyle yağış sularının toprağı yola sürüklediğini vurguladı. Okula giden çocukların, motosikletlilerin ve mahalle sakinlerinin her gün büyük bir tehlike atlattığını belirten muhtar, yetkili kurumların kalıcı bir çözüm üretmesini talep etti. Mahalle halkı, yağışlar daha da şiddetlenmeden Alanya Belediyesi ve ilgili kurum ekiplerinin Tepe Mahallesi TOKİ şantiyesi çevresinde gerekli denetimleri yaparak yolları güvenli hale getirmesini bekliyor. (Hüseyin DOĞANAY)

Kaynak: Haber Merkezi