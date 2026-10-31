Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, yurdun kıyı kesimlerinde hafta başında etkili olacak kuvvetli yağışların ardından ülke genelinde belirgin bir soğuma yaşanacak. Özellikle Batı Akdeniz ve Ege kıyıları, bu ani hava değişiminden ilk etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Tahmin haritalarına göre, Muğla ve Antalya çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış öngörülüyor. Eş zamanlı olarak İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde sis ve pus oluşumu bekleniyor. Hafta ortasına kadar Akdeniz'de 25-27 derece, Marmara ve Ege'de ise 20 derece bandında seyreden sıcaklıklar mevsim normallerini koruyacak.

SICAKLIKLAR NE ZAMAN DÜŞECEK?

Perşembe günü batı bölgelerinden yurdun iç kesimlerine doğru ilerleyecek serin hava dalgası, termometrelerde sert düşüşlere neden olacak. Hafta başında 20 dereceyi gören İstanbul 14 dereceye, Ankara ise 15 dereceye kadar gerileyecek. Soğuk hava sisteminin doğuya kaymasıyla Erzurum'da sıcaklıklar 8, Diyarbakır'da ise 15 derece seviyelerine kadar inecek.

ANTALYA VE BÖLGESİ İÇİN RİSKLER NELER?

MGM yetkilileri, Antalya ve çevresinde beklenen şiddetli sağanak yağışların oluşturabileceği su baskını gibi olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Akdeniz kıyılarında 27 derecelerden serin ve yağışlı havaya geçişin tarımsal üretim ve seracılık faaliyetleri üzerinde muhtemel etkileri yakından takip ediliyor. Vatandaşların haftanın ikinci yarısındaki bu ani hava değişimine karşı tedbirli olmaları istendi.