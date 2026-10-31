E-ticaret platformları ve perakende markalarının her yıl düzenlediği Kasım ayı indirim kampanyalarının 2026 takvimi belli oldu. Tüketicilere sunulan erken fırsatlar 1 Kasım itibarıyla başlarken, ana indirim günleri ayın ortasına ve sonuna yayıldı.

11.11 İNDİRİMLERİ NE ZAMAN?

Çin'de Bekarlar Günü olarak başlayıp küresel bir alışveriş festivaline dönüşen 11.11 kampanyaları, bu yıl 11 Kasım Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Açıklanan kampanya takvimlerine göre, Trendyol gibi platformlar bu süreci genişleterek indirimleri 6 Kasım'dan itibaren başlatmayı planlıyor.

EFSANE CUMA 27 KASIM'DA

Dünya genelinde 'Black Friday' olarak bilinen ve Türkiye'de 'Efsane Cuma' adıyla uygulanan büyük indirim dönemi ise 27 Kasım Cuma günü yapılacak. Markalar, tek günlük yoğunluk yerine kampanyaları 26 Kasım ile 2 Aralık 2026 tarihleri arasına yayarak tüketicilere bir haftalık alışveriş penceresi sunacak.

GÜVENLİ ALIŞVERİŞ İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Kasım ayındaki yoğun kampanya döneminde plansız harcamaların önüne geçilmesi için önceden ihtiyaç listesi hazırlanması ve bütçe sınırlarına sadık kalınması gerekiyor. Sunulan indirimlerin gerçekliğini anlamak adına ürünlerin kampanya öncesi fiyatlarını araştırmak ve farklı platformlardaki etiketleri karşılaştırmak büyük önem taşıyor. Ayrıca mağduriyet yaşanmaması için satıcı güvenilirliği, iade koşulları ve teslimat sürelerinin sipariş öncesinde detaylıca incelenmesi tavsiye ediliyor.