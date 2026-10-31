Doğada yürüyüş yapan bir kişi, toprağın arasında bulunan beyaz plastik bir yoğurt kabını fark etti. Çevresi toprak ve bitki kökleriyle kaplanan kabın kapağını açan vatandaş, içeride hareket eden çok sayıda karıncayla karşılaştı.

Ortaya çıkan görüntüler, sıradan bir plastik kabın zamanla küçük canlılar için yaşam alanına dönüşebildiğini gözler önüne serdi.

KAPAĞI AÇINCA KARINCA KOLONİSİYLE KARŞILAŞTI

Toprağın içine yerleşmiş kabın kapağı kaldırıldığında, içeride çok sayıda karıncanın hareket ettiği görüldü.

Karıncaların arasında bulunan beyazımsı yapıların ise larva ve pupa olabileceği değerlendirildi.

Kabın içindeki yoğun hareketlilik, burada bir karınca kolonisinin yuva kurmuş olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.

PLASTİK KABI YUVAYA DÖNÜŞTÜRMÜŞ OLABİLİRLER

Karıncalar, kolonilerini korumak ve yavrularını büyütmek için uygun sıcaklık ve nem koşullarına sahip korunaklı alanları tercih edebiliyor.

Toprak altında kalan plastik kabın da karıncalara dış etkenlerden korunabilecekleri bir ortam sağlamış olabileceği düşünülüyor.

Görüntülerdeki beyaz yapıların koloninin gelişim aşamalarıyla ilişkili olabileceği belirtilirken, bunların kesin olarak tanımlanması için uzman incelemesi gerekiyor.

NE KADAR SÜREDİR ORADA OLDUKLARI BİLİNMİYOR

Kabın ne zamandan beri toprağın altında bulunduğu ve karıncaların burayı ne kadar süredir kullandığı bilinmiyor.

Kolonideki karınca sayısına ilişkin de kesin bir bilgi bulunmuyor.

Doğa gezisi sırasında ortaya çıkan ilginç manzara, insanların doğaya bıraktığı nesnelerin zaman içinde farklı canlılar tarafından yaşam alanı olarak kullanılabildiğini bir kez daha gösterdi.