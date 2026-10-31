Konak'ta bir otelde gerçekleştiği ileri sürülen gasp olayıyla ilgili dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre, bir kadınla otel odasında buluşan erkek, kısa süreliğine lavaboya gitti. Bu sırada kadının odanın kapısını açarak dört kişiyi daha içeri aldığı öne sürüldü.

LAVABOYA GİRMESİNİ FIRSAT BİLDİKLERİ İDDİA EDİLDİ

İddiaya göre, otel odasında bulunan erkek lavaboya girdiği sırada buluştuğu kişi kapıyı açarak dört kişinin daha odaya girmesini sağladı.

Odada bir araya gelen beş kişinin, erkeğe saldırarak darbettiği, ardından parasını ve değerli eşyalarını alarak otelden ayrıldığı ileri sürüldü.

HASTANEYE GİDİP DARP RAPORU ALDIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Saldırıya uğradığı belirtilen erkeğin, olayın ardından Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvurarak darp raporu aldığı iddia edildi.

OTELİN GÜVENLİĞİYLE İLGİLİ SORULAR GÜNDEMDE

İddialarda dikkat çeken bir başka ayrıntı ise dışarıdan gelen kişilerin otel odasına nasıl ulaştığı oldu.

Söz konusu kişilerin otele giriş yapıp yapmadıkları, kimlik kontrollerinin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği ve otel yönetiminin olaydan haberdar olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Bu konulara ilişkin herhangi bir işletmenin ihmali veya sorumluluğu bulunduğu yönünde doğrulanmış bir tespit de mevcut değil.

RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Konak'ta yaşandığı ileri sürülen olayla ilgili polis soruşturması başlatıldığına, şüphelilerin kimliklerinin belirlendiğine veya gözaltı işlemi yapıldığına dair doğrulanmış bir açıklamaya ulaşılamadı.

İddiaların açıklığa kavuşması için resmî makamların değerlendirmesi ve varsa güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi önem taşıyor.