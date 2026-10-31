Türkiye ekonomisinin gelecek yılki yol haritasını belirleyen 2027 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı ortaklığında hazırlanan programa göre, yeni dönemde enflasyonun kademeli olarak düşürülmesi ve ılımlı büyümenin sürdürülmesi temel odak noktası olacak.

Yayımlanan resmi verilere göre, 2026 yılını yüzde 3,3 büyüme ile kapatması beklenen Türkiye ekonomisinin, 2027 yılında yüzde 4,2 oranında büyümesi öngörülüyor. Enflasyon cephesinde ise bu yıl sonu için tahmin edilen yüzde 28,4'lük oranın, gelecek yılın sonunda yüzde 21 seviyesine çekilmesi hedefleniyor.

İSTİHDAM VE İŞSİZLİK HEDEFLERİ

Ekonomik büyüme beklentileri doğrultusunda iş gücü piyasasına yönelik hedefler de netleşti. Yıllık programda, 2027 yılı içinde istihdamın 657 bin kişi artacağı tahmin ediliyor. Bu yıl yüzde 8,1 olarak gerçekleşmesi öngörülen işsizlik oranının ise gelecek yıl yüzde 8'e gerilemesi planlanıyor.

DIŞ TİCARET VE CARİ AÇIK BEKLENTİSİ

Makroekonomik dengelenme hedeflerinin dış ticaret verilerine de yansıması planlanıyor. 2026 sonunda 282 milyar dolar olması beklenen ihracatın, 2027'de 292 milyar dolara çıkması hedeflenirken; ithalatın ise 387 milyar dolardan 397 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Gelecek yıl için dış ticaret açığı 105 milyar dolar, cari işlemler açığı ise 38,5 milyar dolar olarak hesaplandı. Programda, cari açığın gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,9 seviyesinde tutulması beklentiler arasında yer aldı.