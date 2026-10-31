1 Kasım Pazar günü İstanbul'da gerçekleştirilecek olan maraton sebebiyle şehir içi ulaşımda geniş çaplı düzenlemelere gidildi. İETT, Metro İstanbul ve Şehir Hatları tarafından yapılan açıklamalara göre, kıtalararası geçiş başta olmak üzere birçok hatta seferler durdurulacak.

KÖPRÜ VE METROBÜS HANGİ SAATLERDE KAPALI?

İETT'nin resmi duyurusuna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gece 03.00 ile 15.00 saatleri arasında araç trafiğine tamamen kapalı olacak. Bu zaman diliminde metrobüs araçları Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında hizmet veremeyecek. Anadolu Yakası'na geçmek isteyen yolcuların Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanan otobüs hatlarına veya raylı sistemlere yönelmesi tavsiye edildi.

TRAMVAY VE VAPUR SEFERLERİNDE DEĞİŞİKLİK

Metro İstanbul'un aktardığı bilgilere göre, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı saat 07.00'den 17.00'ye kadar sadece Bağcılar ile Beyazıt istasyonları arasında çalışacak. Ayrıca Şehir Hatları, Kadıköy-Karaköy-Eminönü, Üsküdar-Karaköy-Eminönü, Kadıköy-Beşiktaş ve Kabataş-Adalar güzergahlarındaki bazı vapur seferlerinin maraton nedeniyle iptal edildiğini bildirdi.

SPORCULARA ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ OLACAK?

Organizasyonda yer alacak sporcular ve görevliler, göğüs numaraları veya görevli kartlarını göstererek 06.00 ile 17.00 saatleri arasında toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanabilecek. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına güncel sefer saatlerini kontrol etmeleri ve alternatif güzergahları tercih etmeleri büyük önem taşıyor.