MİLLETVEKİLİ Kaya açıklamasında, haftada 5 sefer olarak gerçekleştirilen uçuşların önce kışın iptal edildiğini, yaz aylarında ise yaklaşık yüzde 90 doluluk oranına rağmen haftada 3 sefere düşürüldüğünü ifade etti. Bu durumun bölge halkını ciddi şekilde mağdur ettiğini vurgulayan Kaya, özellikle uçuş saatlerinin vatandaşlar için son derece elverişsiz olduğunu söyledi. “Vatandaşlarımız sabah 05.00 uçağına yetişebilmek için gecenin bir yarısında yola çıkmak zorunda kalıyor. Ankara’dan gelen uçaklar ise gece 01.30’da Gazipaşa’ya iniyor. İnsanlar gece yarısı evine ulaşmaya çalışıyor, ertesi gün ise yorgun ve bitkin bir şekilde işine gitmek zorunda kalıyor” diyen Kaya, bu şartların kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Gazipaşa–Ankara hattının yalnızca bir ulaşım hattı olmadığını belirten Kaya, bu hattın Alanya’dan Gazipaşa’ya, Anamur’dan Bozyazı’ya, Ermenek’ten Sarıveliler’e kadar yaklaşık 700 bin nüfusa hizmet verdiğini ifade etti. Öğrencilerden iş insanlarına, kamu görevlilerinden tedavi amacıyla seyahat eden vatandaşlara kadar geniş bir kesimin bu hattan yararlandığını belirten CHP’li Kaya, mevcut durumun tüm bölgeyi olumsuz etkilediğini söyledi. Karayolu ile Ankara’ya ulaşımın yaklaşık 7 saat sürdüğünü, Antalya üzerinden yapılan uçuşlarda ise toplam sürenin 6 saati bulduğunu hatırlatan Aykut Kaya, bu seçeneklerin hem zaman kaybına yol açtığını hem de trafik kazası ve ceza riskini beraberinde getirdiğini ifade etti. Gazipaşa Havalimanı’nın uluslararası statüsüne rağmen bu tabloyla karşı karşıya kalmasının kabul edilemez olduğunu belirten Milletvekili Kaya, “Yaz sezonunun ortasında, başkente haftada sadece 3 uçuş olan bir havalimanı düşünülemez. Bu durum hem vatandaşlarımızı mağdur ediyor hem de havalimanımızın imajına zarar veriyor” dedi. CHP’li Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, AJet’in Gazipaşa–Ankara hattındaki sefer sayısının artırılması gerektiğini vurguladı. “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bir an önce devreye girerek sefer sayısını 3 günden 7 güne çıkarmalı, vatandaşlarımızı zorlayan bu elverişsiz uçuş saatleri de uygun saatlere çekilmelidir” ifadelerini kullandı. Konuya ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne soru önergesi vereceğini de belirten Kaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nı bu mağduriyeti gidermek için acilen devreye girmeye davet etti.

