İstifanın gerekçesine ilişkin ayrıntıların gün içinde netleşmesi bekleniyor.

Nimet Özdemir kimdir?

Nimet Özdemir, 1970 yılında Kayseri'nin Develi ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamladı. Üniversite eğitimini Siyaset Bilimi alanında aldı. İş hayatına inşaat sektöründe adım atan Özdemir, yıllar içinde kule vinç kiralama ve inşaat malzemeleri temini alanlarında faaliyet gösteren şirketler kurarak iş dünyasında yer aldı.

Siyasi kariyeri

Özdemir, 2017 yılında İYİ Parti'nin kuruluş sürecinde yer aldı ve partinin çeşitli kademelerinde görev yaptı. İstanbul'da il ve ilçe delegeliği, Ümraniye ilçe yöneticiliği ve Hayvan Hakları, STK ve Derneklerden Sorumlu Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2023 Genel Seçimleri'nde İYİ Parti'nin İstanbul 1. Bölge birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterildi ve TBMM 28. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İYİ Parti'den CHP'ye geçmişti

Nimet Özdemir, 24 Temmuz 2024'te İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuş ve ayrılık gerekçesini "gönül bağım koptu" sözleriyle açıklamıştı. Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yapan Özdemir, 8 Ekim 2024 tarihinde CHP'ye katılmıştı. CHP rozeti, Genel Başkan Özgür Özel tarafından takılmıştı.