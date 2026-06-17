Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ömer Tamer Doğan, 2026 yılı içinde hastaneye başvuran 38 kişiden 26'sında KKKA tanısı konulduğunu açıkladı.

Doğan, bu yılki vaka sayılarının önceki yıllarla benzer seviyede ilerlediğini belirterek, şu aşamada olağanüstü bir artış görülmediğini söyledi. Ancak ilkbahar ve yaz döneminde etkili olan yağışların kene popülasyonunu artırabileceği yönündeki değerlendirmelerin yakından takip edildiğini ifade etti.

5 HASTA HAYATINI KAYBETTİ

Hastane verilerine göre yaşamını yitiren hastaların ikisi Akıncılar ilçesinden, biri Hafik'ten, biri Tokat'tan sevk edilen hasta, son vefat eden kişi ise Koyulhisar ilçesinden geldi.

Halen hastanede tedavi gören 9 hastanın sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

"GEÇ KALINAN VAKALARDA RİSK ARTIYOR"

Prof. Dr. Doğan, KKKA ile mücadelede erken müdahalenin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"Ölümlerin bir nedeni de hastaların biraz geç kalmalarından kaynaklanıyor. Vaka geciktiği zaman destek tedavisine başlayamadığımız için ölümler biraz daha fazla oluyor."

2003 yılından bu yana KKKA vakalarını takip ettiklerini belirten Doğan, hastanenin bu alanda Türkiye'nin önemli merkezlerinden biri olduğunu söyledi.

HASTANE EK KAPASİTEYİ HAZIR TUTUYOR

Olası vaka artışına karşı hastanede hazırlıkların sürdüğünü belirten Doğan, 20 yataklı enfeksiyon servisinin yanı sıra 10 yataklı ek servis alanı ve yoğun bakımda 4 özel odanın hazır bekletildiğini açıkladı.

VATANDAŞLARA KENE UYARISI

Uzmanlar özellikle kırsal alanlarda bulunan vatandaşların tedbirli olması gerektiğini belirtiyor. Kene riskine karşı şu öneriler sıralanıyor:

Uzun otların bulunduğu alanlarda dikkatli olunmalı.

Pantolon paçaları çorap içine alınmalı.

Açık renkli ve vücudu örten kıyafetler tercih edilmeli.

Eve dönüldüğünde koltuk altı, kasık bölgesi ve diz arkaları kontrol edilmeli.

Vücuda tutunan kene görüldüğünde en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.

Doğan, temmuz ayında düzenlenecek bir sempozyumda KKKA konusunda vatandaşların yeniden bilgilendirileceğini de sözlerine ekledi.