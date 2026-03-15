ANTALYA HALKININ İRADESİNE OPERASYON VURGUSU

​İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in iki dönem üst üste halkın büyük teveccühüyle seçildiğini hatırlatarak, mevcut tutukluluk halinin hukuki bir dayanaktan yoksun olduğunu belirtti. Kandemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

​"Ağır sağlık sorunlarına rağmen hukuka aykırı bir biçimde tutuklu bulunan Başkanımız Muhittin Böcek’e yönelik bu süreç, sadece bir kişiye karşı değil; halkın seçme hakkına, demokrasiye ve Antalya’nın onuruna karşı girişilen bir operasyondur."

​HUKUKSUZLUĞA KARŞI GERİ ADIM ATILMAYACAK

​Yargı yoluyla milli egemenliğe müdahale edilmek istendiğini savunan Kandemir, CHP Alanya örgütü olarak bu duruma asla boyun eğmeyeceklerini ifade etti. Antalya’nın sahipsiz olmadığını dile getiren Kandemir, "Susmayacağız, korkmayacağız, geri adım atmayacağız! Bu dava; adaletin, demokrasinin ve milli egemenliğin davasıdır," diyerek kararlılık mesajı verdi.

​16 MART’TA ADLİYE ÖNÜNDE BÜYÜK BULUŞMA

​Başkan Kandemir, adaletin tecelli etmesi ve halkın iradesine sahip çıkılması adına tüm örgütle birlikte sahada olacaklarını duyurdu. Başkan Kandemir, 16 Mart Pazartesi bugün saat 08.30’da Antalya Bölge Adliye Mahkemesi önünde olacaklarını belirterek tüm demokratik kitle örgütlerini ve vatandaşları bu haklı davaya destek vermeye davet etti.