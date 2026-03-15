Alanya Belediyesi CHP Meclis Üyesi ve Mahmutlar eski muhtarı Ahmet Top, kentin ana arteri olan D-400 karayolu üzerindeki ihmalleri gündeme taşıdı. Turizm sezonunun açılmasına sayılı günler kala özellikle Mahmutlar bölgesindeki alt geçitlerin durumunu inceleyen Top, karşılaştığı tablonun hem sağlık hem de can güvenliği açısından büyük riskler barındırdığını vurguladı.

​"ALT GEÇİTLER SİVRİSİNEK YUVASI OLDU"

​İncelemeleri sırasında alt geçitlerin bakımsızlığına dikkat çeken Ahmet Top, kış aylarından kalan atıkların ve biriken suların tahliye edilmediğini belirtti. Geçitlerin fiziksel olarak harap olduğunu ifade eden Top, şu açıklamalarda bulundu:

​"Bugün Mahmutlar başta olmak üzere bölgemizdeki alt geçitleri dolaşarak mevcut durumu yerinde gözlemledik. Maalesef bazı geçitler tamamen çöple dolmuş ve suyla kaplanmış durumda. Biriken bu sular, yaz mevsimi öncesinde sivrisinekler için kontrolsüz bir üreme alanı oluşturuyor. Bu durum halk sağlığını tehdit ediyor. Karayolları yetkililerini derhal göreve davet ediyorum; sezon açılmadan önce acil temizlik, aydınlatma ve boya çalışmaları tamamlanmalıdır."

​D-400 ÜZERİNDE GİZLİ TEHLİKE: "SİLİNEN ÇİZGİLER KAZAYA DAVETİYE ÇIKARIYOR"

​Meclis üyesi Top, incelemeleri sırasında yaya güvenliğini tehlikeye atan kritik bir noktaya daha parmak bastı. Karayolu üzerindeki bazı yaya geçidi çizgilerinin silinmesine rağmen bu noktaların trafiğe kapatılmadığını belirten Top, "Tehlike kapıda" uyarısında bulundu.

​Ahmet Top," Çizgiler silindiği için sürücüler yaya geçidi uyarısını görmüyor ve hız kesmeden yola devam ediyor. Vatandaşlar eski alışkanlıklarıyla bu noktaları kullanmaya devam ediyor, bu da her an bir facianın yaşanabileceği anlamına geliyor. Tehlike arz eden bu noktalar ya tamamen kapatılmalı ya da güvenli geçiş alanlarına yönlendirme levhalarıyla tahkim edilmelidir.

​"ALANYA MİSAFİRLERİNİ BU GÖRÜNTÜYLE KARŞILAMAMALI"

​Alanya’nın dünya çapında bir turizm destinasyonu olduğunu hatırlatan Ahmet Top, Karayolları sorumluluğundaki alanların kaderine terk edilmesinin kabul edilemez olduğunu ifade etti. Top, açıklamasını "Alanya’mız misafirlerini ağırlamaya hazırlanırken, bu bakımsızlık ve ihmal zinciri kentimize yakışmıyor. Yetkililerin bu çağrıya kulak vererek bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz," sözleriyle noktaladı.