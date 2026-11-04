Gazeteci Kayhan Ayhan'ın annesi Gülsüm Sultan'ın cenaze töreninde dikkat çeken görüntüler ortaya çıktı. Sevenlerinin yoğun katılım gösterdiği törende, geleneksel cenaze merasimlerinden farklı olarak bağlama çalındı ve türküler seslendirildi.

TABUTUNUN BAŞINDA TÜRKÜLER SÖYLENDİ

Hayatı boyunca türkülere ve gülbenglere büyük sevgi duyduğu belirtilen Gülsüm Sultan, bu sevgisine uygun bir törenle uğurlandı.

Merhumenin tabutu başında bağlama eşliğinde türküler seslendirilirken gülbengler okundu. Törene katılan yakınları ve sevenleri, Gülsüm Sultan'a dualarla veda etti.

BİNLERCE KİŞİ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Cenaze törenine katılan binlerce kişi, Gülsüm Sultan'ı son yolculuğunda yalnız bırakmadı.

Bağlama seslerinin yükseldiği törende hüzünlü anlar yaşanırken, türküler ve dualar cenaze merasimine damga vurdu.

Gülsüm Sultan'ın naaşı, gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verildi. Geride ise sevenlerinin hafızasında yer edecek farklı ve duygusal bir veda kaldı.

KAYHAN AYHAN KİMDİR?

Kayhan Ayhan, uzun yıllardır gazetecilik mesleğini sürdüren, özellikle toplumsal olaylar, insan hakları, çevre sorunları ve siyasi gelişmelere ilişkin haberleriyle tanınan bir gazetecidir.

1990 yılında dünyaya gelen Ayhan, Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik eğitimi aldı. Meslek hayatında Milliyet, Cumhuriyet, Deutsche Welle ve BirGün gibi basın kuruluşlarında görev yaptı. Cumhuriyet gazetesinde yaklaşık 10 yıl muhabirlik ve editörlük yapan Ayhan, daha sonra BirGün gazetesinde çalışmalarını sürdürdü.

2021 yılında Türkiye Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen Gazetecilik Başarı Ödülleri'nde toplum haberciliği alanında ödüle layık görüldü.

Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ilişkin dava sürecini takip eden Ayhan, duruşmalardan yaptığı haberler ve sosyal medya paylaşımlarıyla kamuoyunun gündemine geldi.

Temmuz 2026'da gazetecilik faaliyetleri kapsamında yaptığı paylaşımlar nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayhan, daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Annesi Gülsüm Sultan'ın vefatıyla büyük üzüntü yaşayan gazeteci, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden annesinin yaşamayı çok sevdiğini belirten Ayhan, son yolculuğunda da sevenleriyle birlikte annesine veda etti.