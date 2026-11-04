Alanya'da trafik denildiğinde akla genellikle kavşaklardaki yoğunluk ve ana yollardaki araç kuyrukları geliyor. Ancak sürücüler açısından bir başka önemli konu da gidilecek noktaya yakın park yeri bulabilmek.

Kent merkezindeki ticari hareketlilik, yerleşim alanlarındaki araç sayısı ve turizm sezonunda yaşanan nüfus artışı, otopark ihtiyacının değerlendirilmesini daha da önemli hale getiriyor.

ALANYA'NIN ÜÇ NOKTASINDA OTOPARK SORUNU MERCEK ALTINDA

Atatürk Caddesi, 25 Metrelik Yol ve Mahmutlar, otopark kapasitesi ile araç yoğunluğunun karşılaştırılabileceği bölgeler arasında bulunuyor.

Özellikle iş yerlerinin, konutların, alışveriş noktalarının ve kamu hizmetlerinin yoğunlaştığı alanlarda araç park etme imkânları büyük önem taşıyor.

Bu bölgelerde sabah, öğle ve akşam saatlerinde yapılacak ölçümlerle sürücülerin boş park yeri bulmak için ne kadar zaman harcadığı belirlenebilir.

Ayrıca ücretli otoparkların kapasitesi, fiyatları ve ücretsiz park alanlarının yeterliliği de araştırılması gereken başlıklar arasında yer alıyor.

PARK YERİ ARAMAK SÜRÜCÜYE NE KADARA MAL OLUYOR?

Park yeri ararken harcanan zamanın yanı sıra yakıt tüketimi de sürücüler açısından ayrı bir maliyet oluşturuyor.

Örneğin bir sürücünün her gün 10 dakika park yeri aradığı varsayıldığında, ayda 22 iş günü üzerinden toplam 220 dakika, yani 3 saat 40 dakika zaman kaybı ortaya çıkıyor.

Bu hesaplama Alanya'da ölçülmüş bir ortalamayı değil, park yeri arama süresinin günlük hayata olası etkisini gösteren örnek bir senaryoyu ifade ediyor.

Otopark sorununun gerçek boyutunun ortaya çıkarılması için araç yoğunluğunun, park yeri arama sürelerinin ve mevcut otopark kapasitesinin sahada ölçülmesi gerekiyor.