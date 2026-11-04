Türkiye genelinde milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına yapılacak artışın ne kadar olacağını merak ediyor. Hükümetin emeklilerin alım gücünü artırmaya yönelik çalışmalarında farklı zam formülleri değerlendiriliyor. Özellikle düşük maaş alan emeklilere yönelik ilave destekler üzerinde durulurken, düzenlemenin kapsamı ve uygulanacağı tarih de gündemdeki yerini koruyor.

10 BİN VE 15 BİN LİRALIK ZAM SEÇENEKLERİ GÜNDEMDE

Emeklilere yönelik hazırlık çalışmalarında en dikkat çekici seçeneklerden biri seyyanen zam oldu. Kulislerde konuşulan formüllere göre tüm emeklilere maaşlarından bağımsız olarak 10 bin veya 15 bin liralık ek artış yapılması değerlendiriliyor.

Yaklaşık 18 milyon emekliye aylık 10 bin lira seyyanen artış yapılmasının yıllık maliyetinin 2,16 trilyon liraya, 15 bin liralık artışın ise 3,24 trilyon liraya ulaşabileceği hesaplanıyor.

Bu nedenle ekonomi yönetiminin farklı seçenekler üzerinde çalışmayı sürdürdüğü belirtiliyor.

REFAH PAYI VE EK ÖDEME FORMÜLÜ DE MASADA

Seyyanen zam seçeneğinin yanı sıra emekli maaşlarına enflasyon farkına ek olarak refah payı verilmesi de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda emeklilerin prim gün sayısı, çalışma süresi, mevcut maaşları ve gelir durumlarının dikkate alınabileceği ifade ediliyor.

Özellikle 65 yaş üzerindeki çalışmayan emekliler ile düşük gelirli vatandaşlara yönelik farklı destek modelleri gündemde bulunuyor.

Kira, yakıt ve ulaşım gibi temel ihtiyaçlar için nakit destek sağlanması da üzerinde çalışılan seçenekler arasında yer alıyor.

EMEKLİ ZAMMI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin ekonomik koşullarını iyileştirmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü açıklamıştı.

2027 yılı ocak ayından itibaren geçerli olması hedeflenen düzenlemede, mevcut yasal maaş artışlarına ilave iyileştirmeler yapılması amaçlanıyor.

Kulislerde konuşulan takvime göre bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından çalışmaların hızlanması ve teklifin aralık ayının son günlerine doğru TBMM'ye sunulması bekleniyor.

Milyonlarca emeklinin alacağı yasal zam oranı, yılın son enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından netleşecek. Seyyanen artış veya refah payı konusunda ise hükümetin vereceği karar beklenecek.