Alanya'da trafik ve otopark sorunları tartışılırken, yayaların günlük yaşamını doğrudan etkileyen bir başka konu dikkat çekiyor: Kaldırımların amacı dışında kullanılması. Araçların yaya yollarına park edilmesi, kaldırımların dar olması, engelli rampalarının kapatılması ve bazı noktalardaki fiziki engeller, kentte erişilebilir ulaşımın ne kadar sağlanabildiği sorusunu gündeme taşıyor.

Özellikle Oba, Mahmutlar, Cikcilli, Kestel ve Alanya merkezindeki yoğun yerleşim alanlarında kaldırımların erişilebilirliği, kapsamlı bir saha araştırmasıyla incelenmeyi bekliyor.

KALDIRIMA PARK EDEN ARAÇLAR YAYALARI YOLA İTİYOR

Kaldırımların araç park yeri olarak kullanılması, yalnızca trafik düzenini değil, yayaların can güvenliğini de ilgilendiriyor.

Bir aracın kaldırımın tamamını kapatması durumunda yayalar, yürüyüşlerine devam edebilmek için taşıt yoluna inmek zorunda kalabiliyor. Bu durum özellikle tekerlekli sandalye kullanan engelli bireyler, görme engelliler, yaşlılar ve çocuklu aileler açısından daha büyük riskler taşıyor.

Engelli rampalarının önüne park edilen araçlar ise erişilebilirlik için yapılan düzenlemeleri işlevsiz hale getirebiliyor. Rampaya ulaşamayan bir tekerlekli sandalye kullanıcısı, kısa bir mesafeyi aşabilmek için farklı bir güzergâh aramak zorunda kalabiliyor.

Üstelik sorun yalnızca park edilen araçlarla sınırlı değil. Kaldırımlardaki elektrik direkleri, düzensiz yerleştirilen tabelalar, bozuk zeminler ve yeterli genişlikte olmayan geçiş alanları da yayaların hareketini güçleştirebiliyor.

ENGELLİ BİR VATANDAŞ SAHİLE TEK BAŞINA ULAŞABİLİR Mİ?

Alanya'nın turizm kenti kimliğiyle birlikte değerlendirilmesi gereken konulardan biri de herkes için erişilebilir şehir yaşamı.

Bir engelli vatandaşın evinden çıkarak markete, eczaneye, hastaneye veya sahile ulaşırken karşılaştığı engeller, kentteki yaşam kalitesinin önemli göstergeleri arasında bulunuyor.

Özellikle sahil güzergâhlarında kaldırımların sürekliliği, yaya geçitlerinin uygunluğu, rampaların kullanılabilirliği ve araç parkının engellenmesi büyük önem taşıyor.

Alanya merkezinden sahile uzanan bir güzergâhın tekerlekli sandalye kullanıcılarıyla birlikte incelenmesi, mevcut eksikliklerin somut biçimde ortaya çıkarılmasını sağlayabilir.

Böyle bir incelemede kaç kaldırımın araçlarla kapatıldığı, kaç rampanın kullanılamadığı ve kaç noktada yayaların yola inmek zorunda kaldığı tek tek belirlenebilir.

KALDIRIMA PARK ETMENİN CEZASI VAR

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında, park etmenin yasaklandığı yerlerden biri de ilgili mevzuatta istisna tanınan durumlar dışında yaya yolları.

Buna rağmen kaldırımlara araç bırakılması, yalnızca bir park ihlali olarak değerlendirilmemeli. Bu davranış, özellikle hareket kabiliyeti kısıtlı bireylerin kamusal alanlara eşit ve güvenli erişimini de engelleyebiliyor.

Sorunun çözümü için denetimlerin yanı sıra yeterli otopark alanlarının oluşturulması, engelli rampalarının korunması ve yaya yollarının kesintisiz hale getirilmesi önem taşıyor.

Alanya'da kaldırımların gerçek sahipleri olan yayalara ne ölçüde hizmet ettiği ise yapılacak saha incelemeleriyle daha net ortaya konulabilecek.