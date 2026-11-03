Hakkâri'nin Şemdinli ilçesinde bulunan Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde 9 Kasım 2018 tarihinde meydana gelen patlamada şehit olan Topçu Er Yusuf Önder, şehadetinin 8. yılında Alanya'da anılacak. Vatan uğruna hayatını kaybeden şehidin hatırasını yaşatmak ve tüm şehitleri rahmetle anmak amacıyla düzenlenecek programın detayları kamuoyuyla paylaşıldı.

Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Alanya Başkanlığı tarafından yapılan duyuruda, şehit Yusuf Önder'in aziz hatırasının yaşatılacağı anma programının 6 Kasım 2026 Cuma günü gerçekleştirileceği belirtildi.

ŞEHİT YUSUF ÖNDER İÇİN ALANYA'DA ANMA PROGRAMI

Şehit Topçu Er Yusuf Önder için düzenlenecek anma programı, 6 Kasım Cuma günü saat 13.45'te Alanya Garnizon Şehitliği'nde yapılacak.

Şehadetinin 8. yılında gerçekleştirilecek programda, Yusuf Önder'in yanı sıra vatanın bütünlüğü ve milletin huzuru uğruna hayatını kaybeden tüm şehitlerin aziz hatırası yad edilecek.

Anma programıyla, şehitlerin fedakârlıklarının unutulmaması ve hatıralarının gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

9 KASIM 2018'DE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Topçu Er Yusuf Önder, 9 Kasım 2018 tarihinde Hakkâri'nin Şemdinli ilçesindeki Süngü Tepe Üs Bölgesi'nde meydana gelen patlamada şehit olmuştu.

Türkiye'yi yasa boğan olayın üzerinden 8 yıl geçerken, şehit Yusuf Önder'in hatırası Alanya'da yaşatılmaya devam ediyor.

Şehadetinin yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek program, vatan savunmasında hayatını kaybeden askerlerin fedakârlıklarını bir kez daha hatırlatacak.

EMŞAV ALANYA'DAN ANLAMLI MESAJ

EMŞAV Alanya Başkanlığı, anma programı öncesinde yayımladığı mesajda şehit Yusuf Önder başta olmak üzere tüm şehitleri rahmet ve minnetle andı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Başta Şehit Topçu Er Yusuf Önder olmak üzere, vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru uğruna canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.”

ŞEHİTLERİN HATIRASI YAŞATILACAK

Alanya'da gerçekleştirilecek anma programı, şehitlerin hatıralarının yaşatılması ve vatan uğruna gösterdikleri fedakârlıkların unutulmaması açısından anlam taşıyor.

EMŞAV Alanya Başkanlığı tarafından duyurulan program kapsamında, şehit Topçu Er Yusuf Önder'in şehadetinin 8. yılında bir kez daha rahmet ve minnetle anılması hedefleniyor.

6 Kasım Cuma günü Alanya Garnizon Şehitliği'nde gerçekleştirilecek anma programı saat 13.45'te başlayacak.