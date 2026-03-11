Ziraat Türkiye Kupası kura çekimi tamamlandı. Corendon Alanyaspor çeyrek finalde Beşiktaş ile karşılaşacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri bugün İstanbul Finans Merkezi'nde yapılan kura çekimiyle netleşti. Türk futbolunda büyük heyecana sahne olan kupada, Corendon Alanyaspor'un çeyrek finaldeki rakibi Beşiktaş oldu.

Kura çekimine Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri ile kulüp temsilcileri katıldı. Çekilen kura sonucunda kupaya uzanan yolda takımların eşleşmeleri ve yarı final rotası da ortaya çıktı.

ALANYASPOR'UN RAKİBİ BEŞİKTAŞ OLDU

Turuncu-yeşilli ekip Corendon Alanyaspor, Türkiye Kupası çeyrek finalinde İstanbul temsilcisi Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede kazanan takım adını yarı finale yazdıracak.

Alanya temsilcisi için bu eşleşme, hem prestij hem de kupa yolunda önemli bir viraj olarak görülüyor.

İŞTE ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Beşiktaş – Alanyaspor

Konyaspor – Fenerbahçe

Galatasaray – Gençlerbirliği

Samsunspor – Trabzonspor

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ DE NETLEŞTİ

Kura çekiminde yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Çeyrek final turunu geçen takımlar şu şekilde eşleşecek:

Galatasaray - Gençlerbirliği galibi × Samsunspor - Trabzonspor galibi

Beşiktaş - Alanyaspor galibi × Konyaspor - Fenerbahçe galibi

Yarı final karşılaşmalarında eşleşmenin başında yer alan takımlar ev sahibi olacak.

MAÇ TARİHLERİ TFF TARAFINDAN DUYURULACAK

Türkiye Futbol Federasyonu'nun planlamasına göre Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçları 12, 13 ve 14 Mayıs 2026 tarihlerinde oynanacak.

Ancak Galatasaray ve Samsunspor'un Avrupa kupalarındaki performansına bağlı olarak maç takviminde değişiklik yapılabileceği belirtiliyor. Kesin tarihler TFF tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak.

Alanyaspor cephesinde ise gözler artık Beşiktaş ile oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. CEMALİ AYDINOĞLU