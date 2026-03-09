SÜPER Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma adeta 6 puanlık bir mücadele niteliği taşıyor. Turuncu-yeşilli ekip ligde 26 puanla haftaya girerken, konuk ekip Gençlerbirliği'nin ise 24 puanı bulunuyor. Bu nedenle alınacak galibiyet, iki takım açısından da hem puan tablosunda rahatlama hem de moral anlamında büyük önem taşıyor.

GALİBİYET HASRETİ İKİ MAÇ

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'de oynadığı son iki karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Akdeniz temsilcisi, sahasında oynayacağı bu kritik mücadeleyi kazanarak hem üst sıralara doğru tırmanmayı hem de alt sıralardaki ateş hattından uzaklaşmayı hedefliyor.

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Turuncu-yeşilli ekip, karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik heyet yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ardından kampa giren Alanyaspor, maç saatini beklemeye başladı. Taraftar desteğini de arkasına alacak olan Corendon Alanyaspor, sahadan 3 puanla ayrılarak hem galibiyet hasretine son vermek hem de ligde rahat bir nefes almak istiyor. Cemali AYDINOĞLU