Antalya’da ev sahibi olma hayali kuran binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren TOKİ kura sürecinde önemli bir aşama daha geride kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen Yüzyılın Konut Projesi kapsamında bugüne kadar Antalya dahil 32 ilde 121 bin 265 konutun hak sahibi belirlendi.

Kura çekimleri, 29 Aralık 2025 tarihinde başladı. Dördüncü haftanın tamamlanmasıyla birlikte son kura, Giresun’da 1.676 konut için yapıldı.

ANTALYA DA LİSTEDE

Kura çekimi tamamlanan iller arasında Antalya başta olmak üzere Adıyaman, Şanlıurfa, Trabzon, Manisa, Aydın ve toplamda 32 şehir bulunuyor. Bu aşamada 121 bin 265 sosyal konutun hak sahipleri netleşti.

Antalya’da konut fiyatları ve kiraların son yıllarda ciddi artış göstermesi nedeniyle TOKİ projeleri, kentte özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar için önemli bir alternatif olarak görülüyor.

BU HAFTA 9 İLDE DAHA KURA ÇEKİLECEK

26–31 Ocak tarihleri arasında yapılacak yeni kura çekimleriyle birlikte 9 ilde daha hak sahipleri belirlenecek. Takvime göre; Kilis’te 1.170, Sinop’ta 947, Niğde’de 2.604, Aksaray’da 2.353, Ordu’da 3.334, Karabük’te 1.600, Samsun’da 6.397, Nevşehir’de 2.368, Bartın’da 1.620

Bu illerle birlikte 22 bin 393 konutun daha hak sahibi belirlenecek.

Sürecin ilerleyen aşamalarında yeni illerin de programa dahil edilmesi bekleniyor.