ALANYA 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan tutuklu yargılanan Abdulkadir G. (23) ile Atakan A. (24), bulundukları cezaevinden jandarma eşliğinde getirildi. Duruşmaya sanık avukatları da katıldı. Mahkemede savunma yapan sanıklar, dosyada yer alan suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Mahkeme heyeti, dosyada bulunan deliller, ele geçirilen uyuşturucu maddelerin miktarı ve niteliği ile sanıkların suç işleme biçimini dikkate alarak her iki sanığın da “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma” suçunu işlediğinin sabit olduğuna hükmetti.

Heyet, sanıklara önce TCK 188/3 maddesi kapsamında 12’şer yıl hapis ve adli para cezası verdi. Suçun niteliği nedeniyle TCK 188/4-a maddesi gereğince cezalar yarı oranında artırılarak 18’er yıla çıkarıldı. Suçun birden fazla kez işlendiğinin değerlendirilmesi üzerine TCK 43/1 maddesi kapsamında artırım uygulanarak ceza 22 yıl 6’şar aya yükseltildi. Daha sonra takdiri indirim uygulanarak sanıklar ayrı ayrı 18 yıl 9’ar ay hapis ve 187 bin 500’er TL adli para cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, 17 Şubat 2025 tarihinde “Azat” kod adını kullanan Abdulkadir G.’nin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, T.Ş. isimli kuaför işletmesi önünde Atakan A. ile T.Ş.’nin buluştuğunu, Atakan A.’nın cebinden çıkardığı bir maddeyi T.Ş.’ye verdiğini tespit etti. Şüphe üzerine yapılan üst aramasında, peçeteye emdirilmiş 320 kullanımlık sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi. T.Ş.’nin, maddeyi “Azat” kod adlı şahıstan aldığını söylemesi üzerine operasyon genişletildi. Abdulkadir G.’nin üzerinde yapılan aramada 288 kullanımlık sentetik uyuşturucu madde bulundu. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise yaklaşık 95 bin 384 kullanımlık peçeteye emdirilmiş A4 sentetik uyuşturucu maddesi, yaklaşık 180 mililitre uyuşturucu ham maddesi olduğu değerlendirilen sıvı, av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 25 bin 95 TL ele geçirildi. (Mehmet AL – ÖZEL HABER)

