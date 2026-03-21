Milyonlarca emeklinin Ramazan Bayramı öncesi en çok sorduğu iki başlık; maaşlar ve bayram ikramiyesi… Beklenen takvimle ilgili tarih aralığı netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında yaptığı açıklamada emekli maaşlarının Ramazan Bayramı gelmeden hesaplara yatırılacağını söyledi. Böylece normalde her ayın 17’sinde başlayan ödeme düzeni bu ay bayram nedeniyle öne çekilmiş oldu.

Bu ay emekli maaşlarının 14 Mart’tan itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor. Ödemeler, emeklilerin tahsis numarası ve bağlı oldukları ödeme planına göre gün gün ilerleyecek.

Bir de işin ikramiye tarafı var. Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyelerinin de bayramdan önce yatırılacağını belirterek takvim için kapıyı araladı.

Paylaşılan bilgilere göre emekliye bayram ikramiyesinin 12-18

Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Şimdi herkes aynı şeyi konuşuyor: “Önce ikramiye mi yatar, maaş mı?” Takvim aralıkları birbirine yakın olduğu için bankadan bankaya ve ödeme gününe göre değişebiliyor; net olan şu ki iki ödeme kalemi de bayramdan önce hesaba geçecek.

Bu paranın evdeki karşılığı da az değil; mutfak alışverişi, faturalar, kira, bayram hazırlığı derken emekliler için birkaç gün erken yatacak ödeme bile planı baştan aşağı değiştiriyor. Hele ayın ortasını zor getiren için…

“Bayram gelmeden yatsın da nefes alalım” diyen emekliler var, konuşuyorlar; kısa kısa.

Ödeme takvimiyle ilgili ayrıntılar, resmi ödeme planları ve banka hesap hareketleri üzerinden takip edilebilecek. Kurum tarafındaki süreç ise Sosyal Güvenlik Kurumu ve ilgili kamu birimlerinin duyurularıyla netleşiyor.

Yazar: Bircan Subaşı