Türkiye genelinde olduğu gibi turizm ve hizmet sektörünün kalbi Alanya’da da binlerce çalışanın cebini doğrudan etkileyecek radikal bir dönem başlıyor. Nisan ayı itibarıyla devreye girecek olan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), maaş bordrolarında deprem etkisi yaratmaya hazırlanıyor. Uzmanlar, yeni sistemin gönüllülük esasını tamamen ortadan kaldırarak zorunlu bir kesinti sürecini başlatacağını duyurdu.

ZORUNLU KESİNTİ DÖNEMİ BAŞLIYOR

BirGün TV’de konuşan Çalışma Hayatı Uzmanı Hüseyin İrfan Fırat’ın aktardığı detaylara göre, bugüne kadar isteğe bağlı yürütülen Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) dönemi kapanıyor. Nisan ayından itibaren tüm çalışanlar, herhangi bir tercih hakkı sunulmaksızın sisteme dahil edilecek. Alanya’daki turizm emekçisinden mağaza çalışanına kadar herkesin brüt maaşından, mevcut SGK ve vergi kesintilerine ek olarak yüzde 3 oranında yeni bir pay daha alınacak. Bu durum, özellikle hayat pahalılığının hissedildiği şu günlerde net maaşlarda ani bir düşüş anlamına geliyor.

YILLIK 11 BİN 890 LİRA FONA GİDECEK

Yapılan teknik analizler, çalışanların maaşlarından çıkacak somut rakamları da ortaya koydu. Asgari ücretli bir çalışanın maaşından yıllık bazda en az 11 bin 890 lira kesilerek doğrudan fon hesabına aktarılacak. Maaşı asgari ücretin üzerinde olanlar içinse bu kesinti tutarı, maaşla doğru orantılı olarak çok daha yüksek seviyelere çıkacak. Kısa vadede çalışanın cebine giren sıcak para azalırken, sistem bu parayı uzun vadeli tasarruf olarak tutmayı hedefliyor.

KIDEM TAZMİNATINDA KRİTİK BİRLEŞME

Düzenlemenin en çok tartışma yaratan ve Alanya’daki iş dünyasını diken üstünde tutan boyutu ise kıdem tazminatı ile ilgili planlar. Yeni modelde, işçinin en büyük güvencesi olan kıdem tazminatı fonunun TES ile entegre edilmesi öngörülüyor. İşten çıkarmalarda veya ayrılıklarda toplu para alma hakkının bu yeni fon üzerinden nasıl işleyeceği ise büyük bir soru işareti. Nisan ayında açıklanacak takvimle birlikte, tazminat haklarının emeklilik dönemine mi erteleneceği yoksa mevcut yapının mı korunacağı netlik kazanacak.