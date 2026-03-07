HAVALİMANI yönetimi tarafından yapılan açıklamada, 5–12 Mart tarihleri arasında açık olacak sergide havacılık sektöründe emek veren kadın çalışanların gücü, emeği ve ilham veren katkılarının gözler önüne serildiği belirtildi. Sergide, farklı birimlerde görev yapan kadın personelin portreleri yer alıyor. Yetkililer, serginin havacılık sektöründe kadın emeğinin görünürlüğünü artırmayı ve kadın çalışanların başarılarına dikkat çekmeyi amaçladığını ifade etti. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda ise, "Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nda 5–12 Mart tarihleri arasında havacılığa emek veren, gücü ve katkısıyla ilham olan kadın çalışanlarımızın portrelerinden oluşan 'Geleceğe Taşıyan Kadınlar' sergisi ziyaretçilerle buluşuyor. Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun." ifadelerine yer verildi. Sergi, havalimanını kullanan yolcular ve ziyaretçiler tarafından 12 Mart'a kadar gezilebilecek. Haber MERKEZİ

Kaynak: Haber Merkezi