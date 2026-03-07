ON Hotels Alanya Belediyespor, Efeler Ligi'nde önemli karşılaşmalardan biri olan İstanbul Gençlik Spor maçı öncesinde hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Teknik ekip yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekiyor. Alanya temsilcisi, hafta boyunca gerçekleştirdiği idmanlarda taktik ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptı. Oyuncuların antrenmanlardaki yüksek motivasyonu teknik heyeti memnun ederken, takımın kritik karşılaşmaya odaklandığı gözlendi. Efeler Ligi'nde puan mücadelesi veren Alanya Belediyespor, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak ligdeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Turuncu-beyazlı ekip, rakibi karşısında sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Karşılaşma, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda yarın saat 14.00'de başlayacak. Takım, taraftarının da desteğiyle sahadan galibiyetle ayrılarak haftayı üç puanla kapatmayı amaçlıyor. Cemali AYDINOĞLU
