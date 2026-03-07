LİGDE son haftalarda aldığı başarılı sonuçlarla dikkat çeken Alanya 1221 FK, İzmir deplasmanında sahadan galibiyetle ayrılarak yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Mavi-beyazlı ekip, zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını antrenmanlarla sürdürüyor. Alanya temsilcisi, ligde oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak önemli bir çıkış yakaladı. Topladığı 27 puanla 9. sırada yer alan mavi-beyazlı ekip, üst sıralara yaklaşmak için deplasmandan 3 puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.

TAKTİK ÇALIŞMASI YAPILDI

Teknik direktör Mehmet Salih Gül yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, İzmir Çoruhlu FK maçının taktik provasını yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idmanda oyuncuların hırslı ve istekli görüntüsü dikkat çekti. Antrenman öncesinde teknik direktör Mehmet Salih Gül, futbolcularıyla mini bir toplantı gerçekleştirerek maçla ilgili beklentilerini ve taktiksel planlarını paylaştı. Tecrübeli teknik adamın oyuncularından sahada mücadele gücü yüksek bir performans beklediği öğrenildi. Alanya 1221 FK, bugün yapacağı son antrenmanın ardından İzmir'e giderek kampa girecek. Mavi-beyazlı ekip, deplasmandan galibiyetle dönerek yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmayı hedefliyor. Cemali AYDINOĞLU