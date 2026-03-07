AVSALLAR Körali Baysal Düğün Salonu'nda gerçekleştirilen iftar programına mahalle sakinlerinin yanı sıra Alanya'nın tanınmış isimleri de yoğun ilgi gösterdi. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunun ön plana çıktığı programda farklı görüşlerden isimler vatandaşlarla birlikte oruç açtı. İftar programına; Alanya Belediye Başkan Vekili Murat Levent Koçak, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Nazmi Zavlak, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Eray Erdem, Alanya Belediyesi önceki dönem başkanı Adem Murat Yücel, ALTSO önceki dönem Başkanı Mehmet Şahin, Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Güney, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, CHP İlçe Sekreteri Mehmet Can Karagöz, İYİ Parti Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er, SSK Alanya eski müdürü Muharrem Kaya ve Avsallar eski belediye başkanı Şerif Kaya ile Avsallar halkı katıldı. Mahalle gençlerinin organize ettiği iftar programı, Avsallar'da dayanışmanın güzel bir örneği olarak dikkat çekti. Katılımcılar, Ramazan ayının paylaşma ve kardeşlik iklimini birlikte yaşamanın önemine vurgu yaptı. Cemali AYDINOĞLU

