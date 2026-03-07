CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında 9 Mart Pazartesi günü sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Oba Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Turuncu-yeşilli ekip, önemli karşılaşmanın hazırlıklarına tesislerinde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Teknik ekip yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcuların oldukça hırslı ve istekli olduğu gözlendi. Isınma çalışmalarıyla başlayan idman, pas organizasyonları ve taktik çalışmalarla devam etti. Alanyaspor'un bugün ve yarın yapacağı yapacağı antrenmanlarla hazırlıklarını sürdüreceği öğrenildi.

LİGDE KRİTİK RANDEVU

Corendon Alanyaspor'un ligdeki konumu açısından büyük önem taşıyan Gençlerbirliği karşılaşması, turuncu-yeşilli ekip için kritik bir mücadele olacak. İç sahada oynayacağı maçta taraftarının desteğini arkasına almak isteyen Alanyaspor, sahadan üç puanla ayrılmanın planlarını yapıyor. Öte yandan Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselerek moral kazanan turuncu-yeşilli ekip, bu motivasyonu lige de yansıtmayı hedefliyor. Teknik ekip ve futbolcular, Gençlerbirliği karşılaşmasını kazanarak Süper Lig'de üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi amaçlıyor.

HEDEF OBA'DA ÜÇ PUAN

Alanyaspor'da hedef, taraftarının önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak hem puan hanesine üç puan daha eklemek hem de ligdeki çıkışını sürdürmek. Turuncu-yeşilli ekip, kritik mücadelede sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Cemali AYDINOĞLU