ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kırsal Kalkınma ve Kooperatifçilik Şube Müdürlüğü, yerelden kalkınma hedefleri doğrultusunda Antalya’da arıcılığın yaygınlaştırılması ve üretici sayısının arttırılması için çalışmalarını sürdürüyor. Ücretsiz arıcılık kursları ile birlikte yüzlerce vatandaşa arıcılık eğitimi veren Büyükşehir Belediyesi, kovan hibesi ile de üretimi teşvik ediyor.

İLÇELERDE DAĞITIM SÜRÜYOR

Antalya Merkez ile başlayan kovan dağıtımları etaplar halinde ilçe ve ilçe merkezlerine uzak yayla mahallelerinde devam ediyor. Son olarak Alanya, Korkuteli ve Kaş ilçelerinde kovan dağıtımı yapan ekipler, Alanya’da 88, Korkuteli’nde 147, Kaş’ta ise 48 üreticiye toplam 849 arı kovanını imza karşılığında teslim etti. Arıcılık belgesi ile talepte bulunan vatandaşlara her başvuru için 3 kovan verildi. Büyükşehir Belediyesinin arıcılığa olan desteklerinden dolayı memnuniyetlerini dile getiren üreticiler, hibe destekleri vatandaşların arıcılığa daha çok yöneldiğini belirttiler.

'DESTEKLER GENÇLERİMİZİ ARICILIĞA YÖNLENDİRECEKTİR'

Kaş ilçesinde arıcılık yapan üretici Mustafa Çerçi, "Kovan desteklerinden çok memnunuz. Polen tuzaklı olması bizim için ayrıca avantajlı, iyi düşünülmüş. Bal ayrı, mum ayrı ama polen daha bir değerli. Yeni üretici genç arkadaşlarımız için bir avantaj olacağını düşünüyorum. Şu an kovan maliyetleri çok yüksek. Böyle güzel destekler gençlerimizi arıcılığa yönlendirecektir. Bizleri düşünen Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederiz" dedi. Kaş Gelemiş Mahallesi’nde yaşanan sel afetinde arı kovanları zarar gören Ramazan Yiğit, "Bölgemizde yaşanan sel afetinde 100’e yakın kovan arımı kaybederek mağduriyet yaşamıştım. İlgili kurumlara ve Büyükşehir Belediyemize başvuruda bulundum. İmkanlar dahilinde belediyemiz sağ olsun yanımızda olarak kovan hibe etti. Bizleri çok sevindirdi, mağduriyetimizi giderdiler. Sel olduğunda ağlamıştık. Şükürler olsun şuan yüzümüz gülüyor. Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ederim" diye konuştu.

Kaynak: DHA