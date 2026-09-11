ALANYA'NIN Mahmutseydi Mahallesi'nde yaklaşık 1 aydır susuzluk yaşanıyor. Sıcak havanın etkili olduğu şu günlerde büyük zorluklar yaşayan mahalle halkı, acil çözüm bekliyor.

Mahmutseydi Mahallesi sakinleri, merkez, Uşakpınar, Güzle, Uçurmak ve Karanlık Dere bölgelerinde yaklaşık 1 aydır suların kesik olduğunu belirterek "ASAT ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin tüm yetkililerine sürekli bilgi vermemize rağmen henüz bir çözüm üretilebilmiş değil. Halkımız mağdur. Bir an önce çözüm bekliyoruz" dedi.

OĞUZ HOCA: BU DURUM KABUL EDİLEMEZ

Aslen Alanya'nın Mahmutseydi Mahallesi'nden olan Alanya Araştırmacısı, Tarihçi ve Yazar Oğuz Korum, her yaz Mahmutseydi'de susuzluk yaşandığını belirterek "Artık bu duruma kalıcı bir çözüm üretilmesi gerekiyor" dedi.

Mahmutseydi'nin Alanya'nın en tarihi mahallesi olduğunu, tüm mal varlığını Alanya'ya vakfeden Hamdullah Emin Paşa'nın da köyü olduğunu vurgulayan Oğuz Hoca, "Böylesine önemli bir mahallede insanların şu sıcak günlerde susuzluk yaşaması, üstelik bu susuzluğun günlerdir aralıksız devam etmesi kabul edilemez. Susuzluk sorununun yanında bir de Karanlık Dere bölgesinde bulunan baz istasyonunun da söküldüğünü, insanların iletişim kurmakta zorlandığını öğrendik. Buradan GSM operatörlerine de çağrıda bulunuyoruz" şeklinde konuştu.