Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde gerçekleştirilen Antalya Tarım Konseyi toplantısında, iklim değişikliğinin tarımsal üretime etkileri ve sektörün yeni koşullara nasıl uyum sağlayacağı ele alındı. Antalya Valisi Hulusi Şahin, bölgede son 30 yılda su, toprak, sıcaklık ve iklim koşullarının değiştiğine işaret ederek, üretim modelinin de bu değişime göre yeniden şekillenmesi gerektiğini vurguladı.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ TARIM DESENİNİ DEĞİŞTİRİYOR

Vali Şahin, geçmişte daha sert geçen kışların yerini daha ılıman koşullara bırakmasının Antalya'da yeni tarımsal fırsatlar oluşturduğunu belirtti. Özellikle egzotik ve tropikal meyvelerin bölgede ekonomik değer kazanmasını bu değişimin sonuçlarından biri olarak değerlendiren Şahin, iklimde yaşanan dönüşümün yalnızca risk olarak değil, doğru yönetildiğinde yeni üretim alanları açısından da ele alınması gerektiğine öne çıktı.

Ancak sıcaklıkların yükselmesi ve yağış rejiminin değişmesi, tarımsal sulamada kullanılan suyun daha verimli yönetilmesini de zorunlu hale getiriyor. Antalya ve Alanya gibi örtü altı üretimin ve sulamaya bağımlı bahçeciliğin yaygın olduğu bölgelerde, üretimin sürdürülebilirliği açısından yalnızca yeni ürünlere yönelmek yeterli görülmüyor. Antalya’da sıcaklıkların 36 dereceyi göreceğini daha önce aktardığımız haberimizde olduğu gibi, yüksek sıcaklıklar bölgedeki iklim koşullarının tarımsal üretim açısından önemini artırıyor. Sulama altyapısının güçlendirilmesi, su kayıplarının azaltılması, modern sulama tekniklerinin yaygınlaştırılması ve üretim planlamasının iklim koşulları dikkate alınarak yapılması önem taşıyor.

ALANYA İÇİN AKILLI TARIM ÇAĞRISI

Vali Şahin'in değerlendirmelerine destek veren Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe de değişen şartlar karşısında teknolojiyi merkeze alan yeni bir üretim modeline ihtiyaç bulunduğunu ifade etti. Göktepe'ye göre su ve enerjinin daha verimli kullanıldığı modern seralar, su hasadı sistemleri ve yenilenebilir enerji yatırımları üreticinin hem kaynak kullanımını hem de artan işletme maliyetlerini yönetebilmesi açısından önem taşıyor.

Göktepe'nin üreticilere pozitif ayrımcılık yapılması yönündeki çağrısı Alanya tarımında daha önce de gündeme gelmişti. Bölgede özellikle sulama için kullanılan elektrik, enerji kesintileri ve suya erişim konusunda yaşanan sorunların üretimi zorlaştırdığı belirtilmiş; güneş enerjisi gibi alternatif sistemlere geçişin desteklenmesi istenmişti. Yeni nesil tarım yatırımlarının başlangıç maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle desteklerin teknolojiye, enerji verimliliğine ve su tasarrufuna yönelen üreticileri teşvik edecek biçimde düzenlenmesi sektörün temel beklentileri arasında bulunuyor.

MUZ, AVOKADO VE MANGODA PAZAR GÜVENCESİ

Alanya açısından dönüşümün bir diğer önemli ayağını ürünün yetiştirilmesinden sonraki pazarlama süreci oluşturuyor. İlçenin iklim avantajıyla öne çıkan muz, avokado ve mango gibi ürünlerinde üreticinin yalnızca verim artışına değil, ürününü sürdürülebilir bir gelir sağlayacak koşullarda satabilmesine de ihtiyaç duyuluyor. Göktepe, bu nedenle üreticinin maliyetlerini koruyacak bir taban fiyat mekanizması ile pazar güvencesinin önemine öne çıktı.

Alanya Ziraat Odası'nın daha önce yaptığı açıklamalarda da plansız üretimin belirli dönemlerde arzın yoğunlaşmasına ve ürün fiyatlarının üretici açısından sürdürülemez seviyelere gerilemesine yol açabileceği uyarısı yapılmıştı. Bu nedenle üretim planlamasının yalnızca hangi ürünün yetiştirileceğine göre değil; iç pazarın talebi, ihracat olanakları, hasat dönemleri ve üretim maliyetleri birlikte değerlendirilerek yürütülmesi önem taşıyor.

TARLADAN PAZARA BÜTÜNCÜL MODEL

Sektör temsilcilerinin gündeme getirdiği çözüm önerileri, Alanya tarımında tarladan pazara kadar uzanan bütüncül bir modele işaret ediyor. Su hasadı ve verimli sulama yöntemleriyle kaynak kullanımının azaltılması, yenilenebilir enerjiyle üreticinin enerji yükünün hafifletilmesi, modern sera teknolojileriyle verimliliğin yükseltilmesi ve ürünlerin pazara ulaşmasında üreticiyi koruyan mekanizmaların geliştirilmesi bu modelin temel başlıklarını oluşturuyor.

Antalya Tarım Konseyi'ndeki değerlendirmeler, iklim değişikliğine uyumun artık yalnızca çevresel değil, ekonomik bir zorunluluk haline geldiğini de ortaya koyuyor. Alanya'nın mikroklima avantajının korunması ve tropikal ürünlerde oluşan ekonomik potansiyelin sürdürülebilmesi için su, enerji, teknoloji, üretim planlaması ve pazarlama politikalarının birlikte ele alınması gerekiyor. Üreticinin ürünü değerinde ve güvenli biçimde satabildiği, kaynakların ise daha az tüketildiği bir sistemin kurulması, bölge tarımının uzun vadeli geleceğinin temel unsurları arasında gösteriliyor.