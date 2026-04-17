ÜROLOJİ Uzmanı Doç. Dr. Emre Salabaş, kış aylarında konfor amacıyla kullanılan araç içi koltuk ısıtma sistemlerinin erkek üreme sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin uyarılarda bulundu. Testislerin sağlıklı sperm üretebilmesi için, vücut ısısından yaklaşık 2-3 derece daha düşük bir sıcaklıkta kalması gerektiğini belirten Doç. Dr. Salabaş, bu doğal ısı dengesinin bozulmasının sperm kalitesini olumsuz etkileyebileceğini ifade etti.

"KÜÇÜK BİR ISI ARTIŞI BİLE FARKA YOL AÇABİLİYOR"

Doç. Dr. Salabaş, konuyla ilgili yapılmış bir çalışmanın, 90 dakikalık sürüşte ısıtmalı koltukların bölgesel sıcaklığı ortalama yarım derece yükselttiğini ortaya koyduğunu belirterek ,"Dışarıdan bakıldığında küçük gibi görünen bu artış, testisler için anlamlı bir değerdir çünkü testislerin çalışabileceği ısı aralığı çok dardır. Uzun süreli ve sık tekrarlayan kullanım sperm hareketini azaltabilir ve döllenme şansını düşürebilir" dedi.

"KONTROLLÜ KULLANIM ÖNEMLİ"

Kısa süreli kullanımın genellikle risk oluşturmadığını belirten Doç. Dr. Salabaş, özellikle çocuk sahibi olmayı planlayan erkeklerin daha dikkatli davranması gerektiğini söyledi. Salabaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Koltuk ısıtma sistemleri yalnızca koltuk ısınana kadar kullanılmalı, ardından kapatılmalıdır. Uzun yolculuklarda belirli aralıklarla mola vermek ve hava dolaşımına izin veren rahat kıyafetler tercih etmek faydalıdır. İyi haber şu: bu etkiler büyük ölçüde geri dönüşlüdür. Kullanım azaltıldığında sperm değerleri birkaç ay içinde düzelme eğilimi gösterir."